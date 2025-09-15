#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Chocó en Moreno

Aseguran que Thiago Medina discutió con Daniela Celis antes de sufrir el accidente en moto

Además, trascendió que Romina Uhrig, que es ex funcionaria municipal de la localidad, fue contactada en un intento por notificar a la familia, porque la comunicación inicial fue complicada debido a problemas con el teléfono.

Daniela Celis se habría enterado por Romina Uhrig del accidente de Thiago.
 23:27
Por: 

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida tras sufrir un grave accidente con su moto en la localidad de Moreno. El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y su pronóstico es reservado.

Thiago se encuentra internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.Thiago se encuentra internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

En Puro Show revelaron que previo al accidente, el ex Gran Hermano habría tenido una discusión con su ex pareja Daniela Celis en su casa.

“Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.

Según explicaron, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: “Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”.

La ayuda de Romina Uhrig en medio de la incertidumbre

Al principio no habían logrado comunicarse con ella para notificarla del accidente, por lo que intentaron comunicarse con Romina Uhrig, quien fue funcionaria del municipio: “Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”.

Daniela y Thiago Medina son padres de dos mellizas, llamadas Aime y Laia.Daniela y Thiago Medina son padres de dos mellizas, llamadas Aime y Laia.

“Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, señalaron.

Cómo sigue Thiago

El cuadro de Thiago es complejo. Presenta fracturas en la clavícula y en las costillas —desde la cuarta hasta la novena—, además de graves compromisos internos. Los médicos confirmaron que sufrió perforaciones en el hígado y en el pulmón, y debió ser sometido a una cirugía en la que se le extirpó el bazo.

Pese a la gravedad de las heridas, los profesionales indicaron que la evolución es lenta pero positiva, ya que logró atravesar las primeras 48 horas con signos de estabilidad. Ese dato resulta fundamental para sostener el pronóstico, aunque el proceso de recuperación será prolongado.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Show
Buenos Aires
Gran Hermano
Cine Series Televisión

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro