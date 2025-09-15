Aseguran que Thiago Medina discutió con Daniela Celis antes de sufrir el accidente en moto

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida tras sufrir un grave accidente con su moto en la localidad de Moreno. El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y su pronóstico es reservado.
Además, trascendió que Romina Uhrig, que es ex funcionaria municipal de la localidad, fue contactada en un intento por notificar a la familia, porque la comunicación inicial fue complicada debido a problemas con el teléfono.
En Puro Show revelaron que previo al accidente, el ex Gran Hermano habría tenido una discusión con su ex pareja Daniela Celis en su casa.
“Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron.
Según explicaron, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: “Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”.
Al principio no habían logrado comunicarse con ella para notificarla del accidente, por lo que intentaron comunicarse con Romina Uhrig, quien fue funcionaria del municipio: “Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”.
“Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, señalaron.
El cuadro de Thiago es complejo. Presenta fracturas en la clavícula y en las costillas —desde la cuarta hasta la novena—, además de graves compromisos internos. Los médicos confirmaron que sufrió perforaciones en el hígado y en el pulmón, y debió ser sometido a una cirugía en la que se le extirpó el bazo.
Pese a la gravedad de las heridas, los profesionales indicaron que la evolución es lenta pero positiva, ya que logró atravesar las primeras 48 horas con signos de estabilidad. Ese dato resulta fundamental para sostener el pronóstico, aunque el proceso de recuperación será prolongado.
