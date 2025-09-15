Qué se sabe de la salud de Thiago Medina tras el grave accidente

Thiago Medina continúa en estado delicado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luego de sufrir un severo accidente de moto que lo dejó con múltiples lesiones. El ex participante de Gran Hermano fue trasladado de urgencia y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Horas atrás, Daniela Celis compartió un mensaje en redes sociales en el que agradeció a quienes se sumaron a la cadena de oración. Según contó, Thiago mostró una leve mejoría respecto al estado crítico del sábado, lo que brinda un poco de alivio a su entorno más cercano.
La joven no se encuentra sola: cuenta con el apoyo de varios excompañeros del reality, como Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, quienes se acercaron para acompañar en este difícil momento.
Las lesiones y el parte médico
El cuadro de Thiago es complejo. Presentafracturas en la clavícula y en las costillas —desde la cuarta hasta la novena—, además de graves compromisos internos. Los médicos confirmaron que sufrió perforaciones en el hígado y en el pulmón, y debió ser sometido a una cirugía en la que se le extirpó el bazo.
Pese a la gravedad de las heridas, los profesionales indicaron que la evolución es lenta pero positiva, ya que logró atravesar las primeras 48 horas con signos de estabilidad. Ese dato resulta fundamental para sostener el pronóstico, aunque el proceso de recuperación será prolongado.
La voz de su familia
Su hermana Camila, conocida por su participación en Cuestión de Peso, habló con los medios para transmitir tranquilidad y pedir respeto. “Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría”, expresó con cautela.
La joven remarcó que el camino será largo y pidió no difundir información falsa: “Lo único que queremos es que haya respeto.Damos las gracias a todos los que nos acompañan”. También contó que distintos grupos religiosos se acercaron al hospital para sumarse a la cadena de oración por la recuperación de Thiago.
En paralelo, Camila utilizó sus redes sociales para solicitar trabajo, con el objetivo de afrontar los gastos que demanda esta situación. “Estamos viviendo algo que nunca esperamos”, confesó, apelando nuevamente al acompañamiento de la gente.
