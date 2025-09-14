Thiago Medina: detalles del choque que lo tiene luchando por su vida

El sábado por la tarde se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran el violento accidente en el que se vio implicado Thiago Medina, ex participante del reality Gran Hermano.
Un video y una testigo reconstruyen cómo ocurrió el impacto en Ruta 7 en Francisco Álvarez. El ex Gran Hermano permanece internado en estado crítico tras sufrir graves heridas en un choque con un auto.
El sábado por la tarde se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran el violento accidente en el que se vio implicado Thiago Medina, ex participante del reality Gran Hermano.
Las escenas retratan el momento exacto en que su motocicleta colisiona contra un automóvil sobre la Ruta 7, en el sector del cruce con La Providencia, en Francisco Álvarez. Medina, de 21 años, circulaba rumbo a General Rodríguez.
El viernes cerca de las 19:50, Thiago conducía su moto Honda Tornado, con casco, cuando ocurrió la colisión. El automóvil involucrado, un Chevrolet Corsa oscuro, se encontraba en sentido opuesto, y al intentar doblar en el cruce con La Providencia, activó la luz de giro.
Justo en ese momento, según una testigo, la moto se adelantó y, al llegar al cruce, chocó contra el costado trasero derecho del auto.
La fuerza del impacto fue notable: el motociclista fue despedido y cayó sobre la vereda. Testigos directos —una joven que lo seguía en moto, su pareja, y el conductor del auto— asistieron de inmediato.
También intervinieron policías y equipos de emergencias médicas. Thiago fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con heridas que demandaron cirugía.
Tras una intervención quirúrgica, el estado de Thiago Medina fue calificado como grave. Le extirparon el bazo, sufrió fracturas en varias costillas, y presenta lesiones en pulmones, riñones e hígado. Se encuentra sedado, en terapia intensiva y conectado a asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.
El último parte médico, difundido el sábado, informa que está bajo estricto control clínico, y recibe inotrópicos. Los médicos a cargo mantienen comunicación permanente con la familia
La madre de sus hijas gemelas, Daniela Celis —también expareja de Thiago— se trasladó al hospital, donde agradeció a quienes auxiliaron al joven y remarcó que el casco pudo salvarle la vida. Celis pidió oraciones y sostuvo que, pese a lo grave del accidente, aquel elemento de seguridad fue crucial.
Por otro lado, en el ámbito judicial ya se inició una causa por lesiones culposas en la UFI N°1, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli. Una testigo —la joven que viajaba en moto detrás de Thiago— declaró ante la fiscalía, aportando los detalles que permitieron reconstruir la mecánica del siniestro. Aún no hay personas detenidas.
