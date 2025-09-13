El delicado estado de salud de Thiago Medina tras el accidente: piden cadena de oración

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, se encuentra internado en un hospital de Moreno tras protagonizar un fuerte accidente este viernes por la noche. El joven circulaba en moto cuando impactó contra un automóvil en un cruce con poca señalización. Su estado es delicado y permanece bajo pronóstico reservado.
De inmediato, fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó al quirófano de urgencia. Los médicos confirmaron lesiones en la zona torácica y la extirpación del bazo, además de complicaciones pulmonares.
Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus gemelas Aimé y Laia, estuvo presente desde el primer momento junto a la hermana del joven, Camila. La también ex Gran Hermano comunicó en redes sociales que Thiago fue operado y se encuentra “estable”, aunque sigue en estado crítico.
Celis pidió respeto y oraciones, asegurando que cada gesto de apoyo es fundamental en este momento. “Estamos esperando partes médicos actualizados. Es una situación delicada,la familia agradece toda la luz y la fuerza recibida”, expresó en sus mensajes.
La noticia del accidente provocó una gran repercusión entre los seguidores del reality y varios de sus excompañeros. Julieta Poggio envió palabras de aliento en sus redes, mientras que otros participantes también se sumaron a la cadena de oración solicitada por Daniela.
En paralelo, Camila “Camilota” Medina compartió una foto junto a su hermano con un mensaje cargado de dolor y esperanza, recordando las dificultades que ambos atravesaron en el pasado y pidiendo fuerzas para superar una nueva batalla.
Thiago Medina fue uno de los concursantes más recordados de la edición 2022 de Gran Hermano, que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio. Su relación con Daniela Celis se inició dentro de la casa y continuó afuera, hasta la separación en mayo de 2025.
Hoy, tanto su familia como sus amigos esperan novedades tras la intervención quirúrgica. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un espacio de acompañamiento y solidaridad, con cientos de mensajes que reflejan la preocupación y el cariño hacia el joven, que lucha por su recuperación.
