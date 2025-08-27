Arranca el juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores

Este miércoles comienza el juicio oral contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.
El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados. Según los fiscales, dichas prácticas se llevaron a cabo desde el año 1999 hasta marzo de 2023.
El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por la misma causa, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.
Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".
Asimismo, aseguran que dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.
Antes del inicio del juicio, habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”, cerró.
Cabe mencionar que en mayo pasado la Justicia abrió su celular y encontraron chats que lo comprometían en la causa y tenían un supuesto vínculo con una red de trata de personas con fin de explotación sexual.
En este sentido, las pericias indicaron que "encontraron información importante que lo liga a dos jóvenes", "hay intercambio de material pornográfico con esas personas a las que les paga mediante una aplicación". Con el inicio del juicio, las próximas horas son cruciales en su situación procesal.
Corazza fue detenido el 20 de marzo en su casa de General Rodríguez. A su vez otras tres personas también fueron apresadas en distintos allanamientos del país por orden del juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48. Dos semanas fue liberado por falta de mérito y al regresar a su domicilio sostuvo ante los medios de comunicación que era inocente.
El productor quedó imputado por un hecho en 2001 cuando la víctima, que en ese entonces tenía 12 años, denunció que el ex ganador del reality lo subió a su vehículo, lo llevó a Costanera Sur y se exhibió obscenamente frente a él.
