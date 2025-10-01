Thiago Medina será sometido a un procedimiento médico: Daniela Celis habló de su evolución

A casi tres semanas del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina, Daniela Celis compartió novedades sobre su estado de salud. La ex “Gran Hermano” y madre de sus hijas, Laia y Aimé, reveló que este jueves será sometido a una toilette quirúrgica en la zona torácica.
“El parte médico indica que sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por cánula nasal”, explicó. A través de redes sociales, también pidió “seguir con la cadena de oración” y agradeció al equipo médico.
Un proceso largo, pero con esperanza
“Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente”, expresó Daniela. Thiago permanece internado y la familia evita generar situaciones que puedan alterarlo emocionalmente.
Celis remarcó que “toda la luz, oraciones y energías que envíen, Thiago las recibe”.
El emotivo reencuentro con su hermana
Esta semana, Camilota, hermana de Thiago, compartió detalles conmovedores del momento en que su hermano despertó y pudo hablar. En diálogo con el programa Cuestión de Peso, contó: “Me pidió agua y me dijo: ‘Gorda, ¿me das un beso?’”.
Entre risas y emoción, añadió: “Del ‘gorda’ nunca se olvidó”. La frase generó ternura entre los seguidores del ex participante del reality, que continúan enviando mensajes de aliento en redes sociales.
Lo primero que preguntó: por sus hijas
Según relató Camilota, lo primero que quiso saber Thiago al recuperar la conciencia fue por sus hijas. “Me preguntó por las bebés, por sus hijas. Después quiso saber quién estaba afuera, le dije que estábamos todos: la familia de Dani, los amigos, nuestros parientes”.
Además, señaló que Thiago tiene dibujos de Laia y Aimé pegados en la pared del hospital. “Los señalaba con emoción”, dijo.
