Thiago Medina: qué dice el último informe médico sobre su estado
El joven ex participante de Gran Hermano sigue internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El parte oficial indica que se iniciaron las maniobras para quitarle el respirador, mientras sigue consciente y con pronóstico reservado.
El estado de salud de Thiago Medina despertó gran atención con la difusión de un nuevo parte médico. Según el informe oficial del Ministerio de Salud bonaerense, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ya comenzaron las primeras maniobras para retirar la asistencia respiratoria mecánica.
Aunque sigue internado en terapia intensiva, se destaca que el joven está consciente, en contacto con su entorno y con “buena respuesta clínica”.
Reacción clínica y próximos pasos
El comunicado señala que “al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica.
Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante. El cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.
Este avance, aunque paulatino y bajo estricta vigilancia médica, representa un hito significativo en el proceso de recuperación. Los especialistas plantean que cada paso debe evaluarse de forma constante para corroborar que los pulmones respondan adecuadamente sin la asistencia mecánica.
Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva en el hospital de Moreno
Antecedentes y estado general
Thiago Medina permanece internado desde hace dos semanas tras sufrir un accidente de motocicleta. El impacto le produjo fracturas en ocho costillas, lo que derivó en complicaciones respiratorias que motivaron su ingreso en terapia intensiva y la necesidad de soporte mecánico.
Cabe recordar que su hermana, Camila (“Camilota”), y su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, han compartido algunas actualizaciones para llevar tranquilidad al público. En una de sus últimas publicaciones, Camila señaló: “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”. También pidió mantener la oración y el acompañamiento emocional.
Por su parte, luego de la cirugía para reparar el daño costal, las tareas de kinesiología respiratoria y el monitoreo constante del equipo médico juegan un rol esencial. En el parte anterior, se había informado que Thiago estaba estable, sin fiebre, con curaciones en curso y bajo tratamiento antibiótico.
Mientras persista el estado de pronóstico reservado, cada mínima mejora es motivo de expectativa para familiares, amigos y allegados. El hecho de que ya se haya iniciado el retiro parcial de la asistencia respiratoria, sumado a la conciencia del paciente y la buena respuesta clínica, alienta una esperanza prudente en su recuperación.
Las maniobras continuarán evaluándose de forma continua y muy controlada, con el objetivo de confirmar si los pulmones pueden funcionar por sí mismos.
La batalla no ha culminado, pero este nuevo parte médico aporta una dosis de optimismo: un paso relevante en medio de un proceso largo, complejo y lleno de incertidumbre.
El acompañamiento humano, emocional y mediático —junto al profesionalismo del equipo de salud— siguen siendo factores clave en este momento tan delicado.
