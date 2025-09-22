Thiago Medina sigue en estado crítico: “El foco está en sus pulmones”

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el accidente en moto que sufrió días atrás. Aunque ya fue operado, su estado sigue siendo delicado y el foco de los médicos ahora está puesto en sus pulmones.
Daniela Celis, madre de sus hijas, publicó un nuevo parte médico tras el accidente en moto. El ex Gran Hermano permanece sedado, con respirador y tratamiento por una complicación pulmonar.
Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el accidente en moto que sufrió días atrás. Aunque ya fue operado, su estado sigue siendo delicado y el foco de los médicos ahora está puesto en sus pulmones.
Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, compartió en redes sociales el último parte médico y pidió oraciones para su recuperación.
“Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión”, explicó Celis en su publicación. Según detalló, el ex participante de Gran Hermano 2022 “sigue con respirador, sedado y con antibióticos”.
La complicación principal en las últimas horas fue una atelectasia —colapso parcial del pulmón por obstrucción— causada por un tapón de moco. El cuadro está siendo tratado con kinesiología respiratoria.
“Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen. Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”, escribió Celis, que también se mostró esperanzada por los primeros signos de estabilidad.
