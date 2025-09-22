"Bienvenido al país, Maxi López": Wanda Nara agasajó al padre de sus hijos en su casa

Tras los rumores que apuntaban que Maxi López no participaría del reality por un supuesto entredicho con la mediática, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al compartir un video sobre la llegada del exjugador al país a tiempo para comenzar las grabaciones de "MasterChef Celebrity".
El recibimiento de Wanda Nara a Maxi López
La conductora recibió a su expareja en su casa junto a Andrés Nara, Zaira, una de sus hijas y los tres hijos que tienen, Valentino, Constantino y Benedicto. Pero eso no fue todo, ya que también compartió una imagen en sus redes junto a ellos.
Wanda Nara recibió a Maxi López con morcillas bombón y provoleta. (Instagram/@wanda_nara).
Por último, la mediática subió a sus historias de Instagram un video donde se podía ver el momento en el que Maxi López llegó a su casa, en donde se podía escuchar su felicidad. Junto al mismo, la empresaria escribió: "Bienvenido al país, Maxi López".
Conmovido por las muestras de afecto hacia su persona, López, con un perfil más reservado en las plataformas digitales, posó junto a sus tres hijos en una instantánea que se publicó en las historias de Instagram, dando a entender la gran unión que existe entre ellos.
Maxi López junto a sus hijos con Wanda Nara. (Instagram/@nora_colosimo).
Más tarde, a raíz de este encuentro, Nora Colosino, mamá de Wanda Nara, les sacó una foto a los cuatro hombres y la subió a su cuenta de Instagram. "Los López en Argentina", aseguró.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.