El posteo de Cvitanich que reveló la verdad de su relación con Cande Lecce

La mediática agenda de Darío Cvitanich sigue sumando capítulos. A menos de un año de su escandalosa separación de Chechu Bonelli, el exfutbolista volvió a ser blanco de las especulaciones.
Tras su separación, el exfutbolista aclara su situación sentimental, negando rumores sobre un nuevo romance y destacando su deseo de mantener privacidad.
La mediática agenda de Darío Cvitanich sigue sumando capítulos. A menos de un año de su escandalosa separación de Chechu Bonelli, el exfutbolista volvió a ser blanco de las especulaciones.
Sin embargo, el deportista no dudó en salir a desmentir categóricamente los dichos de la periodista de espectáculos Yanina Latorre, quien aseguró que el ex de Bonelli habría tenido un encuentro íntimo con la influencer Cande Lecce.
Yanina Latorre, conocida por sus primicias en el mundo del espectáculo, encendió la alarma al revelar en su programa “Sálvese quien pueda” que Cvitanich habría mantenido un encuentro con Cande Lecce, una joven que se hizo conocida por haber sido vinculada a Mauro Icardi.
"¡Cande Lecce!", sentenció Latorre, dando a entender que el exfutbolista y la influencer habían iniciado un vínculo tras la separación. Los detalles que brindó Latorre generaron una gran repercusión, dado que el deportista se había separado de Chechu Bonelli hacía menos de un año, luego de 14 años de relación.
El exfutbolista no tardó en reaccionar ante la bomba mediática. A través de su cuenta de X (ex Twitter), Cvitanich compartió la noticia de un portal web y agregó una escueta pero contundente frase: "Falso total, gracias".
Con estas pocas palabras, el exjugador puso en evidencia que el supuesto romance no existió y desmintió por completo la información que había circulado en los medios. El gesto de Cvitanich, acostumbrado a mantener un perfil bajo, fue interpretado como un mensaje directo para frenar cualquier tipo de especulación sobre su vida privada.
La vida sentimental de Darío Cvitanich ha estado en el ojo de la tormenta desde que se conoció su separación de Chechu Bonelli. Aunque ambos han optado por el silencio en muchas ocasiones, los rumores y las especulaciones no han cesado.
La ruptura, que según Bonelli ocurrió en abril, ha generado un sinfín de versiones, incluyendo la supuesta relación de Cvitanich con la modelo Ivana Figueiras, de la cual la propia Bonelli se enteró por los medios. Esta vez, el ex futbolista se vio obligado a romper el silencio para aclarar su situación y desmentir una relación que, según él, nunca existió.
El nombre de Cande Lecce saltó a la fama en los medios de comunicación en mayo de 2023, cuando se vio envuelta en un escándalo mediático con Mauro Icardi. La joven influencer y promotora oriunda de Olavarría, provincia de Buenos Aires, aseguró haber mantenido un encuentro íntimo con el futbolista en medio de su turbulenta relación con Wanda Nara.
La joven filtró supuestos chats privados y audios con el delantero del Galatasaray de Turquía, en los que este le habría manifestado que "estaba solo" y "que la relación con Wanda estaba rota hace tiempo".
La supuesta relación con Mauro Icardi se convirtió en el trampolín a la fama para Cande Lecce. La influencer detalló que el futbolista la habría pasado a buscar en un auto, la habría llevado a un departamento en Puerto Madero, donde habrían pasado la noche juntos, y luego la habría bloqueado de todas las redes sociales.
A pesar de que Icardi negó el encuentro y aseguró que demandaría a la joven, Lecce se mantuvo firme en su versión y siguió brindando detalles a la prensa, lo que la posicionó como una de las figuras más buscadas del momento en el mundo del espectáculo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.