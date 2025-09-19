El costoso colegio de los hijos de la China Suárez en Estambul: cuánto sale la cuota

Eugenia "China" Suárez ha vuelto a ser el centro de atención mediática, esta vez por la educación de sus hijos en el extranjero. A través de sus redes sociales, la artista compartió detalles de la nueva vida escolar de sus hijos en Estambul, Turquía, revelando la exclusividad y el alto costo del colegio que eligió para su formación: el prestigioso The British International School of Istanbul.
Esta institución, que también albergó a los hijos de Wanda Nara, se destaca por su enfoque global y su elevado arancel.
El The British International School of Istanbul es conocido por su riguroso sistema educativo y por su perfil internacional. Su propuesta curricular se basa en la diversidad cultural y en la formación de sus alumnos con una perspectiva global.
Esta institución, también albergó a Francesca e Isabella Icardi.
Sin embargo, su exclusividad ha generado polémica, ya que, por una regulación del Ministerio de Educación de Turquía, el colegio no acepta a estudiantes de nacionalidad turca. Esto lo convierte en una institución destinada exclusivamente a hijos de expatriados o familias extranjeras con alto poder adquisitivo.
La storie que compartió la China Suárez de sus hijos con los uniformes de nuevo colegio vía Instagram.
Un arancel de lujo: los valores en dólares
El costo de la educación en este colegio está muy por encima del promedio. La escuela tiene diferentes niveles, desde el inicial (Pre School de 2 a 4 años), primario (Primary de 5 a 11 años) y secundario (Secondary de 12 a 18 años). Las cuotas anuales varían notablemente según el nivel educativo:
Cuotas anuales: oscilan entre los 18.150 y 49.050 dólares.
Pagos trimestrales: la institución también ofrece la opción de pagos fraccionados, con montos que van desde los 6.050 a 16.350 dólares.
A estos valores se suman costos administrativos iniciales:
Tarifa de solicitud: 1.250 dólares.
Inscripción inicial: 5.500 dólares, un pago único al momento de ingresar.
El nuevo colegio al que asisten los hijos de la China Suárez.
Nuevo colegio, nuevo escándalo
El reciente escándalo entre Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña se centra en la escolarización de sus hijos en Estambul, Turquía. El conflicto se hizo público cuando el abogado de Vicuña, Máximo Petracchi, afirmó que la actriz no les había informado sobre el cambio de colegio, lo que podría llevar a una acción legal.
La China Suárez desmintió esta versión a través de mensajes al periodista Gustavo Méndez, asegurando que sus hijos mantienen a Vicuña al tanto de su nueva rutina educativa. Méndez aclaró que existe un acuerdo de coparentalidad que establece que los niños pasan 30 días con la madre en Turquía y 10 días en Argentina, lo que justifica que estén escolarizados en Estambul.
El periodista también desmintió las especulaciones sobre que la elección del prestigioso colegio sea una provocación hacia Wanda Nara, cuyas hijas asistieron a la misma institución. El colegio tiene un acuerdo con el club Galatasaray, lo que facilita la adaptación de los hijos de extranjeros.
