Por el accidente

La salud de Thiago Medina: pulmones muy comprometidos

El ex Gran Hermano sufrió un grave accidente hace nueve días, permanece sedado con asistencia respiratoria y su órgano más comprometido son los pulmones, según informó su expareja Daniela Celis. A pesar de algunas cirugías positivas, su recuperación aún es incierta.