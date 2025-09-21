La salud de Thiago Medina: pulmones muy comprometidos
El ex Gran Hermano sufrió un grave accidente hace nueve días, permanece sedado con asistencia respiratoria y su órgano más comprometido son los pulmones, según informó su expareja Daniela Celis. A pesar de algunas cirugías positivas, su recuperación aún es incierta.
Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el fuerte choque que protagonizó en moto en Moreno, Buenos Aires. Su expareja, Daniela Celis, difundió un nuevo parte médico que detalla su estado, donde se asegura queel influencer permanece sedado, estable, con asistencia respiratoria mecánica, y que los pulmones son el órgano más afectado en su cuadro.
Pulmones, el principal órgano comprometido
Según el informe, Thiago está sedado y no recibe drogas para mantener la presión arterial. La dificultad respiratoria y el daño pulmonar exigen un monitoreo constante. La evolución de los pulmones se describe como el punto más crítico del cuadro, ya que ahí es donde se concentra la lesión más grave.
Asimismo, se comunicó que la cirugía de tórax y abdomen que se le practicó en días anteriores “viene evolucionando de forma positiva”, aunque los médicos evalúan la posibilidad de nuevas intervenciones, entre ellas una cirugía torácica adicional y una fibrobroncoscopia para revisar el estado de las vías respiratorias.
Otras lesiones, tratamiento y pedido de apoyo
Además del daño pulmonar, el parte médico revela que se le extirpó el bazo y que presenta lesiones en el hígado, así como varias costillas fracturadas.
Su estabilidad hemodinámica hasta el momento descarta el uso de medicamentos para controlar la presión, lo que se interpreta como una buena señal, aunque los facultativos advierten que su recuperación será progresiva y depende de cómo responda su organismo día a día.
Por su parte, Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas mellizas, hizo un llamado público al afecto de los seguidores y pidió que se sostenga una cadena de oración para Thiago Agustín Medina. “Pedimos sanación del cielo para que mejoren”, escribió en redes sociales, acompañando la actualización sobre su evolución.
