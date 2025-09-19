Daniela Celis confirmó que operarán a Thiago Medina en los próximos días

Thiago Medina atraviesa horas decisivas tras el accidente en moto del viernes. Permanece internado en el Hospital de Moreno, donde ya fue operado de urgencia por una lesión en el bazo y continúa bajo monitoreo por daño pulmonar, hepático y fracturas costales.
Celis señaló que “tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente” y que el procedimiento será torácico “en estos días”. La condición es que se sostenga la ausencia de fiebre para habilitar el quirófano. El cuadro se considera delicado y con seguimiento minuto a minuto.
El equipo ajusta parámetros hemodinámicos y respiratorios para definir la ventana quirúrgica. Sin fiebre y con signos estables, la prioridad será resolver complicaciones torácicas y aliviar el dolor asociado a las fracturas.
El mensaje de Daniela Celis
La conductora de Luzu pidió “mantener la cadena de oración” por Thiago Agustín Medina y agradeció el apoyo. “Hoy está sin fiebre”, destacó, como dato clave de la evolución. El entorno acompaña en el hospital mientras la familia difunde partes por redes.
La comunicación se ordena en actualizaciones breves para evitar rumores. La confirmación de la cirugía traza el próximo hito del tratamiento y concentra las expectativas en las próximas 48/72 horas.
El accidente y las lesiones
El ex participante de Gran Hermano sufrió un choque en moto y fue trasladado de urgencia. En la internación inicial le extirparon el bazo. Presenta compromiso pulmonar y hepático, además de varias costillas fracturadas, lesiones que explican el dolor y el cuidado crítico.
En terapia intensiva, la consigna es estabilizar, prevenir infecciones y asegurar una intervención segura. Cada parte oficial se lee con un ojo en la fiebre y otro en la saturación, dos variables que ordenan los pasos a seguir.
En Moreno, el reloj del hospital mide otra clase de carrera: una cirugía que puede cambiar el rumbo. Si el termómetro acompaña, el próximo parte llegará desde el quirófano.
