Thiago Medina podría ser operado nuevamente

Thiago Medina atraviesa horas críticas tras el choque en moto del viernes por la noche. El parte de este miércoles confirmó que permanece en UTI, con pronóstico reservado y seguimiento del servicio de cirugía torácica.
El Hospital Mariano y Luciano de la Vega informó que Thiago Medina sigue en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y bajo inotrópicos. Presentó nuevos picos de fiebre y evalúan una reintervención torácica cuando la curva febril ceda. El procedimiento sería conjunto con el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.
El hospital reportó “nuevos registros febriles” en las últimas 24 horas. El paciente continúa con asistencia respiratoria mecánica y mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de aumentarlas, bajo control clínico estricto.
De sostenerse una evolución estable, podrían programar otra cirugía en los próximos días. El plan prevé un equipo mixto entre el propio hospital de Moreno y profesionales del Bicentenario de Esteban Echeverría, dentro de la red provincial.
El ex Gran Hermano sufrió politraumatismos que incluyeron fracturas costales y lesiones internas que demandaron una primera intervención de urgencia el fin de semana. Su estado se mantiene bajo monitoreo permanente.
La Fiscalía investiga la mecánica del siniestro vial en Francisco Álvarez. En paralelo, familiares y allegados acompañan el proceso y piden donaciones de sangre y cadenas de apoyo.
El equipo médico ajustó antibióticos tras los picos febriles y seguirá evaluando parámetros hemodinámicos y respiratorios antes de definir la nueva intervención. La prioridad: evitar infecciones y estabilizar el cuadro.
