Tras 4 días en terapia intensiva

Thiago Medina podría ser operado nuevamente

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega informó que Thiago Medina sigue en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y bajo inotrópicos. Presentó nuevos picos de fiebre y evalúan una reintervención torácica cuando la curva febril ceda. El procedimiento sería conjunto con el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.