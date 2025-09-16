Thiago Medina continúa en terapia intensiva y preocupa su salud
El ex participante de Gran Hermano permanece sedado y bajo estricta vigilancia médica en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El último parte informó que presentó fiebre y debió rotarse su esquema antibiótico.
El estado de salud de Thiago Medina sigue siendo delicado.
El estado de salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano (Telefe), sigue siendo delicado. Tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes en Francisco Álvarez, partido de Moreno, el joven de 22 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Aunque se encuentra estable, su pronóstico continúa siendo reservado y su evolución es seguida minuto a minuto por los equipos médicos.
La novedad más importante en el último parte médico, difundido este martes 16 de septiembre a las 9 de la mañana, es que Medina presentó fiebre durante la madrugada, lo que obligó a realizar nuevos cultivos y modificar el esquema de antibióticos. Esta situación genera preocupación, ya que se suma a un cuadro de lesiones múltiples que ya habían puesto en riesgo su vida desde el inicio.
Thiago junto a sus dos hijas en sus primeras vacaciones juntos
Un cuadro complejo tras el accidente
El viernes por la noche, Thiago sufrió un violento accidente de tránsito mientras conducía su moto. Pese a llevar casco, las consecuencias fueron graves. Al ingresar al hospital, los médicos detectaron varias fracturas y lesiones internas que requirieron una intervención quirúrgica de urgencia.
Durante la operación, debieron extirparle el bazo debido a los daños sufridos en la zona abdominal. Además, se le colocaron drenajes por derrames de sangre y se trabajó sobre el pulmón y el hígado, que habían resultado perforados en el impacto. También se constató la fractura de la clavícula y de las costillas cuarta a novena, lesiones que complican aún más su recuperación.
Desde ese momento, Medina permanece sedado en terapia intensiva, bajo el control constante de los equipos de cirugía torácica y cuidados críticos. El parte médico emitido el lunes había llevado algo de tranquilidad: informaba que el joven estaba estable, sin fiebre y con una disminución progresiva de la medicación. Sin embargo, la aparición de fiebre en las últimas horas encendió una nueva alerta.
Acompañamiento familiar
El hospital Mariano y Luciano de la Vega, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, es el centro en el que permanece internado el ex Gran Hermano. Allí recibe asistencia permanente de profesionales especializados en cirugía torácica, infectología y cuidados intensivos, quienes trabajan en conjunto para estabilizarlo y prevenir complicaciones.
En el comunicado difundido este martes, se explicó que, más allá del registro febril, no hubo cambios en los otros aspectos del tratamiento y que Medina sigue estable, aunque bajo pronóstico reservado. Los especialistas insisten en que su evolución se definirá con el paso de los días y que cada jornada resulta clave para evitar infecciones u otros riesgos propios de un cuadro tan severo.
En paralelo, familiares y allegados permanecen atentos a su recuperación. Thiago, que en los últimos años se mostró muy unido a sus hijas Laia y Aimé, recibe mensajes de apoyo en redes sociales tanto de sus seguidores como de ex compañeros del reality televisivo que lo hizo conocido en todo el país.
La situación de Thiago Medina se mantiene en un delicado equilibrio. Si bien los partes médicos hablan de estabilidad, la suma de lesiones internas, la cirugía mayor a la que fue sometido y la reciente aparición de fiebre hacen que su estado aún sea preocupante.
Los médicos destacan que, en casos como este, la evolución depende de múltiples factores y que es necesario esperar para saber si responde favorablemente a los tratamientos. Por eso, el pronóstico se mantiene reservado y cada nuevo informe genera expectativa en quienes siguen de cerca su recuperación.
A medida que avancen las próximas horas, se espera que el hospital emita nuevas actualizaciones oficiales sobre el estado del ex Gran Hermano. Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores continúan enviándole fuerzas y esperanzas para que logre superar este duro trance.
