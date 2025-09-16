Daniela Celis rompió el silencio: “Estoy destrozada por dentro”

Daniela Celis habló este martes con el programa Intrusos y no pudo ocultar la angustia por el estado de salud de Thiago Medina, su expareja y padre de Laia y Aimé. Acompañada por su amigo Nacho Castañares, dio detalles de cómo atraviesan este difícil momento.
Un diagnóstico reservado que preocupa
“Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas”, expresó con lágrimas en los ojos. Confirmó que el joven está en terapia intensiva y con diagnóstico reservado.
Cómo se enteró del accidente
Daniela contó que llamó varias veces a Thiago hasta que una mujer atendió su teléfono. “Me dijo ‘estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital’. Ahí me fui volando a verlo”, relató.
La ex Gran Hermano reveló que pudo verlo una vez el domingo y que espera volver a visitarlo: “Quiero que sepa que las nenas están bien. También quiero ir a la casa de la persona que lo ayudó para agradecerle”.
El estado de salud de Thiago mantiene en vilo a su círculo más cercano y a los seguidores de la pareja, que en redes sociales enviaron mensajes de apoyo a Daniela y a la familia.
