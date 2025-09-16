Preocupación por Thiago Medina

Daniela Celis rompió el silencio: “Estoy destrozada por dentro”

La expareja de Thiago Medina habló sobre el estado de salud del padre de sus gemelas. El joven permanece en terapia intensiva con diagnóstico reservado tras sufrir un accidente. Daniela pidió fe y fuerzas para acompañarlo.