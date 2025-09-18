Lluvia de críticas a Julieta Poggio por un dato falso sobre Thiago Medina

Julieta Poggio fue blanco de críticas tras brindar un dato erróneo sobre la salud de Thiago Medina. La modelo, conocida por su participación en Gran Hermano 2022, habló sobre el joven durante su intervención en Rumis, un programa de streaming en el que participa hace meses. El fragmento se viralizó rápidamente, provocando reacciones inmediatas entre los seguidores.
El dato erróneo
Preocupada por el estado de salud de Thiago, Poggio pidió apoyo espiritual: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina,que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él.Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.
Poggio habló de la salud de Medina y recibió críticas lapidarias.
Sin embargo, la modelo fue duramente cuestionada porque el lugar de internación que mencionó no coincidía con la realidad. Usuarios en redes la corrigieron y le dejaron mensajes contundentes: “Está en Moreno, no en La Matanza”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, y “Hay que rezar, pero para que te informes”.
El mensaje de Marcos Ginocchio
El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, también manifestó su dolor por la situación de su amigo Thiago Medina, quien permanece en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente en moto.
Las últimas novedades sobre su salud fueron compartidas por Daniela Celis, quien indicó que Thiago podría requerir nuevamente una intervención quirúrgica: “En las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.
El dolor de Marcos Ginocchio por el nuevo parte médico de Thiago Medina.
Ante esta situación preocupante, Ginocchio reforzó la cadena de oraciones iniciada por Celis y expresó su solidaridad con Thiago y su familia, mostrando la importancia de la fe y el apoyo colectivo.
Estos gestos reflejan el impacto emocional que ha tenido el accidente y la manera en que amigos y seguidores intentan acompañar al joven mientras se encuentra internado y su salud se mantiene bajo observación médica constante.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
