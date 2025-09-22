Desvalijaron la casa de Pampita mientras no estaba en el país

Delincuentes ingresaron a la casa de Carolina “Pampita” Ardohain, ubicada en el exclusivo Barrio Parque de Palermo, mientras la modelo se encontraba de viaje en el exterior. La propiedad, situada sobre la calle Juez Tedín, fue desvalijada por los ladrones, quienes se llevaron un botín de alto valor.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Rodrigo Porto, los asaltantes lograron abrir una caja fuerte con dinero en efectivo y se apoderaron de diversos objetos de valor. La ausencia de la conductora habría sido clave para concretar el ilícito, que ya se encuentra bajo investigación policial.
Una casa de lujo
En enero de 2024, Pampita decidió mudarse a esta vivienda de estilo clásico con toques contemporáneos, luego de dejar su triplex en Palermo debido al fuerte incremento en el alquiler. La casa combina amplios espacios, pisos de mármol y ventanales corredizos que integran el interior con el jardín trasero. También cuenta con habitaciones espaciosas y una sala de juegos diseñada para la vida familiar junto a sus cuatro hijos.
La propiedad fue blanco de un robo mientras la modalo se encontraba fuera del país.
Hasta el momento, Ardohain no se pronunció sobre el robo. Barrio Parque es reconocido por su tranquilidad, su seguridad reforzada y su arquitectura señorial, aunque el alto valor de las propiedades lo convierte en un objetivo tentador para los delincuentes.
