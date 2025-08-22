Pampita y Nicole Neumann, juntas otra vez: sonrisas tensas, distancia protocolar y un beso que dijo mucho
Luego de años de rivalidad mediática, las modelos volvieron a posar juntas para una producción especial de la revista Para Ti. Aunque compartieron sonrisas y hasta un beso de despedida, la tensión fue evidente y dejó más preguntas que certezas sobre su verdadera relación.
Pampita y Nicole Neumann, juntas otra vez. Crédito: Para Ti.
En el marco de los 103 años de la revista Para Ti, dos de las figuras más emblemáticas del modelaje argentino volvieron a cruzarse frente a las cámaras.Pampita y Nicole Neumann protagonizaron una producción conjunta, en una sesión que desde el anuncio generó expectativa por el fuerte pasado que las une.
Ambas compartieron varios años de competencia en las pasarelas, con chispazos que se trasladaron al plano personal. Una supuesta frase despectiva ("Muqui") atribuida a Nicole y Julieta Prandi, y declaraciones cruzadas a lo largo de los años, alimentaron una rivalidad histórica que nunca terminó de cerrarse.
Elegancia y presencia, pero con señales sutiles
Para la ocasión, Pampita lució un vestido strapless color uva con una cola dorada, diseño del reconocido Fabián Zitta. Nicole, por su parte, eligió un vestido blanco con apliques plateados de soles y lunas, acompañado por una corona en tonos metálicos. Estéticamente impecables, las modelos representaron estilos distintos, pero ambas marcaron presencia.
Sin embargo, más allá de la belleza de la producción, los gestos llamaron la atención. Las sonrisas fueron medidas, casi obligadas. La gestualidad, tensa. El lenguaje corporal no engañó: el reencuentro no fue espontáneo ni cálido, sino estrictamente profesional.
Sonrisas tensas, distancia protocolar y un beso que dijo mucho. Crédito: Para Ti
El momento más comentado
Al finalizar la producción, Nicole cambió la expresión por una más neutra y aplaudió levemente antes de retirarse. Pampita, por el contrario, sonrió ampliamente y aplaudió con entusiasmo. En ese contexto, Nicole le extendió la mano en un gesto cordial, y Pampita, con su habitual carisma, la sorprendió acercándose para darle un beso en la mejilla.
Ese breve contacto fue suficiente para reavivar el interés mediático. ¿Cortesía o intento de reconciliación? Las imágenes recorrieron las redes y despertaron todo tipo de interpretaciones.
¿Una relación estrictamente laboral?
En recientes declaraciones, Nicole Neumann dejó en claro que su vínculo con Pampita se limita al ámbito profesional. Desde que Ardohain tomó la conducción de Los 8 Escalones, Nicole se alejó del ciclo para priorizar el cuidado de su hijo Cruz. Sin embargo, no descarta regresar como jurado invitada.
"Charlamos lo que tenemos que charlar, temas del programa. Lo justo y necesario", aseguró Nicole en una entrevista, reflejando que si bien hoy no hay confrontación directa, tampoco hay cercanía emocional.
La foto de portada de Para Ti funcionó como una tregua visual, pero no necesariamente como una reconciliación real. Pampita y Nicole Neumann demostraron profesionalismo, pero también dejaron claro que las heridas del pasado aún no cicatrizan del todo. En el mundo del espectáculo, las imágenes pueden decir mucho… pero los gestos dicen aún más.
