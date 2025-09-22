Tras el robo en su casa, Pampita recuperó los teléfonos con las fotos de su hija
La modelo recuperó los celulares robados, que guardaban fotos y videos de su hija fallecida, tras un robo en su hogar mientras estaba en España. “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material que para mí era muy importante”, dijo Ardohain.
Tras un angustiante período desde el robo en su casa de Barrio Parque, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain confirmó una noticia que le devolvió la tranquilidad: ha recuperado los dos celulares que le fueron robados, los cuales contenían un material de valor incalculable para ella.
El robo se produjo mientras se encontraba en España cumpliendo con compromisos laborales. Este hecho, que conmocionó a los seguidores de la figura mediática, tuvo un final feliz, ya que los dispositivos, que atesoran las últimas fotos y videos de su hija, Blanca Vicuña, fueron encontrados y devueltos.
El anuncio se realizó en vivo a través de un streaming. Visiblemente emocionada, Pampita reveló: “Encontraron los teléfonos. Disculpen que estoy emocionada, pero ya los tengo en mi poder”. El desenlace de la historia marcó un antes y un después en la vida de la modelo, que había expresado su tristeza y ofrecido una recompensa para recuperar el material.
Para Pampita, el valor de esos celulares trasciende lo material. Contienen fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, quien falleció en 2012.“Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material que para mí era muy importante”, afirmó, destacando la importancia sentimental de ese material irremplazable.
La modelo explicó que había intentado, sin éxito, descargar las fotos y videos de los viejos celulares. “Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargarlos. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar”, comentó, lo que subraya la imposibilidad de recuperar esos recuerdos por otros medios.
Además, mencionó que el material de seguridad que tenía lo perdió en 2008, luego de que un mail con el que sincronizaba los datos de la nube, fuera hackeado.
El viaje que interrumpió la tranquilidad
El asalto ocurrió mientras Pampita se encontraba en España cumpliendo con compromisos laborales. La modelo fue una de las figuras destacadas del impactante desfile organizado por la firma Carolina Herrera en Madrid, donde se presentó la colección de primavera-verano 2026 en el marco de la 40ª edición de la Madrid Fashion Week.
Durante su estadía, Pampita compartió en sus redes sociales diferentes looks con los que brilló y cautivó al público. La ocasión también le permitió encontrarse y compartir momentos con otras celebridades argentinas presentes, como la cantante María Becerra y la icónica supermodelo Valeria Mazza, generando fotografías y saludos que se viralizaron en las redes sociales.
Este viaje, que demostró el estatus internacional de la modelo, fue el marco en el que se produjo el robo en su vivienda.
Detalles del asalto
Una banda de siete delincuentes ingresó a la vivienda, aprovechando la ausencia de la modelo. Según fuentes cercanas a la investigación, los asaltantes “revolvieron hasta el último sobre y lograron desempotrar y llevarse una caja fuerte, que metieron en un auto Surán con patente cambiada”.
“Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único, todo lo demás... Y agradecerle a Dios que fue lo único que pensé en estas hora, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, decía la modelo visiblemente movilizada previo a recuperar los celulares.
Cinco de los ladrones huyeron en el vehículo, mientras que otros dos escaparon a pie por la parte trasera de la casa. Además de los teléfonos, se llevaron dinero en efectivo y otros objetos de valor, aunque la cantidad exacta no fue revelada para no entorpecer la investigación.
