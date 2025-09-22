"Tienen un valor incalculable para mí"

Tras el robo en su casa, Pampita recuperó los teléfonos con las fotos de su hija

La modelo recuperó los celulares robados, que guardaban fotos y videos de su hija fallecida, tras un robo en su hogar mientras estaba en España. “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material que para mí era muy importante”, dijo Ardohain.