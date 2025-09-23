Thiago Medina cursa una injuria pulmonar y sigue con pronóstico reservado

A más de dos semanas del accidente automovilístico que lo dejó en terapia intensiva, Thiago Medina continúa con un cuadro delicado. Según informó su ex pareja, Daniela Celis, el joven cursa un “episodio de injuria pulmonar”, bajo tratamiento antibiótico.
El daño fue provocado por una infección que afecta los pulmones y mantiene al ex participante de Gran Hermano en un estado que aún requiere cuidados intensivos, aunque sin drogas para sostener la presión arterial.
Parte médico de Thiago Medina
Evolución con altibajos
Celis detalló que se logró resolver una atelectasia gracias a sesiones de kinesio-terapia. Este término médico hace referencia al colapso de una parte del pulmón, lo cual impide una correcta oxigenación.
“El pronóstico sigue siendo reservado”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram. Allí viene compartiendo actualizaciones constantes desde que ocurrió el siniestro vial, que conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo.
Piden oraciones y respeto
La joven pidió fuerzas y oraciones para la recuperación de Thiago, padre de sus dos hijas pequeñas. “Más que nunca pedimos que sigan orando por él”, cerró su mensaje.
La familia no ha dado detalles sobre el lugar del accidente ni sobre la evolución a largo plazo. Por el momento, todo indica que los próximos días serán determinantes para el futuro del joven.
