“Recién salgo de verlo”: Daniela Celis actualizó el estado de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue generando preocupación tras el grave accidente vial que sufrió hace casi dos semanas. Este jueves, Daniela Celis—madre de sus hijas—publicó una nueva actualización que mantiene la expectativa en torno a su evolución clínica.
“¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa estable. No presentó fiebre”, escribió Celis en una historia de Instagram. Lo acompañó con una imagen de fondo natural, en sintonía con el tono esperanzador que intenta transmitir en cada parte diario.
"Sigue con antibióticos y curaciones"
En su mensaje, Daniela también se refirió a los procedimientos médicos que atraviesa el joven: “Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.
El entorno más cercano de Thiago se mantuvo en silencio en los últimos días, pero Celis eligió seguir informando paso a paso la evolución del joven, aún internado en el hospital de Moreno.
Habrá una marcha de oración por Thiago
En paralelo a los informes de Daniela, se convocó a una marcha de oración para el viernes 26 de septiembre. El encuentro tendrá como destino final el hospital donde se encuentra internado el ex “hermanito”, y será impulsado por personas cercanas a la familia.
El estado de salud de Medina es reservado. En días previos, sus familiares habían indicado que tuvo una descompensación respiratoria y que el pulmón fue el órgano más comprometido. También se supo que tuvo que ser extirpado el bazo y que sufrió daños en el hígado producto del impacto.
