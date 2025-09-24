Thiago Medina sigue en estado crítico: “Está en una situación extrema”
El joven de 22 años continúa internado tras su accidente en moto. Su hermano Sergio pidió paciencia y aseguró que está “en manos de Dios”. El último parte médico había asegurado una evolución favorable.
Thiago Medina permanece internado en el hospital de Moreno tras su accidente
La salud de Thiago Medina, ex participante de “Gran Hermano”, sigue generando una profunda preocupación. El joven permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras un accidente en moto que le provocó múltiples lesiones.
Este miércoles, uno de sus hermanos rompió el silencio para describir la situación.
Thiago sufrió múltiples lesiones tras el choque con su moto.
“Está en una situación extrema”
Sergio, uno de los diez hermanos de Thiago, habló con el programa Puro Show y reveló: “Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”. Sus palabras se suman a los pedidos de oración realizados por otros integrantes de la familia.
Afirmó además que el órgano más comprometido es el pulmón: “Fue operado y arreglado. Ahora el cuerpo debe responder a las curaciones realizadas”.
Desde la puerta del hospital, Sergio explicó que Thiago “está en estado crítico, en las manos de Dios”, lo que generó aún más inquietud en sus seguidores y en el público que sigue el caso desde el primer parte médico.
La situación del joven se volvió aún más grave tras sufrir una descompensación respiratoria en los últimos días, aunque mostró una leve mejoría, según se indicó en el último parte oficial.
Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva
Lesiones múltiples y pronóstico reservado
La periodista Nancy Duré, presente en el lugar, informó que “con las costillas se le perforó el pulmón y el hígado”. Además, recordó que se le extirpó el bazo, aunque “puede vivir sin ese órgano”.
En total, Thiago lleva casi dos semanas internado y su pronóstico continúa siendo reservado. Las próximas horas serán clave para determinar su evolución.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
