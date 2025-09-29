Parte médico

Thiago Medina evoluciona tras el accidente: sigue en terapia pero sin respirador

El joven ex Gran Hermano, accidentado en moto el 12 de septiembre, continúa internado en el hospital de Moreno. Según el parte oficial, ya está consciente y responde a estímulos, mientras avanza el retiro progresivo de la asistencia respiratoria.