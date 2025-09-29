Thiago Medina evoluciona tras el accidente: sigue en terapia pero sin respirador
El joven ex Gran Hermano, accidentado en moto el 12 de septiembre, continúa internado en el hospital de Moreno. Según el parte oficial, ya está consciente y responde a estímulos, mientras avanza el retiro progresivo de la asistencia respiratoria.
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre. En las últimas horas, los médicos iniciaron el retiro gradual de la asistencia respiratoria mecánica.
Según el parte oficial difundido este lunes, el paciente "evoluciona de manera estable", se encuentra consciente y con buena respuesta clínica. La información fue confirmada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a TN Show.
Una evolución lenta, pero positiva
El domingo, los equipos médicos ya habían anticipado avances favorables. Este lunes, el nuevo parte ratificó que Thiago está en contacto con su entorno y es monitoreado de forma constante por los servicios de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.
Además, indicaron que sigue sin necesidad de medicación inotrópica, mantiene parámetros estables y continúa bajo tratamiento antibiótico.
El acompañamiento de su familia
Su hermana, Camila Deniz, compartió fotos en redes sociales para mostrar su esperanza por reencontrarse con él. “Extrañándote ya Meme. Te amo, amor mío”, escribió junto a una imagen tomando mate con su hermano.
En otra publicación, posó con una de las hijas gemelas que Thiago tuvo con Daniela Celis. “Mi motor y fortaleza”, escribió, reflejando el vínculo con la familia que espera su recuperación.
Daniela Celis también se había pronunciado el fin de semana. Explicó que Thiago estaba saliendo de la asistencia respiratoria gracias al trabajo interdisciplinario de los profesionales, y pidió que sigan acompañando con oraciones.
Qué pasó con Thiago
El accidente ocurrió el viernes 12 de septiembre por la noche, cuando Medina viajaba en moto y colisionó con un auto. El impacto fue severo y debió ser trasladado de urgencia. Desde entonces, permanece internado y bajo cuidados intensivos.
A más de dos semanas del hecho, el pronóstico sigue siendo reservado, pero el entorno destaca la “fuerza” de Thiago y el progreso que viene mostrando en los últimos días.
