¿Renace el amor?

Daniela Celis reveló que Thiago Medina le pidió volver tras salir de terapia intensiva

La influencer contó que su ex pareja, con quien tiene dos hijas, le propuso retomar la relación. Agradeció haber hecho las paces antes del accidente y no descartó una reconciliación. “Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga”, afirmó en televisión.