Daniela Celis reveló que Thiago Medina le pidió volver tras salir de terapia intensiva
La influencer contó que su ex pareja, con quien tiene dos hijas, le propuso retomar la relación. Agradeció haber hecho las paces antes del accidente y no descartó una reconciliación. “Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga”, afirmó en televisión.
Daniela Celis habló este lunes en Corta por Lozano sobre la salud de su ex pareja, Thiago Medina, quien salió de terapia intensiva tras un grave accidente. Según relató, el joven pudo mantener videollamadas con sus hijas y le expresó su deseo de volver a estar en pareja.
“Sí, me tiró onda”, dijo entre risas. Y agregó: “No sé si es efecto de la medicación o lo dice en serio, pero me dijo que quiere volver, estar en casa con las bebas. Estamos preparando la habitación”.
"No sé si es efecto de la medicación o lo dice en serio"
Una recuperación acompañada
La ex Gran Hermano agradeció haber podido acompañarlo durante los días más duros. “Mi prioridad en este momento son él y mis hijas. Dejé todo para estar a su lado”, relató. Según contó, el propio Thiago le agradeció el gesto y le reconoció: “Gracias por no dejarme solo”.
Celis también señaló que no quiere que él sienta presión para quedarse en su casa durante la rehabilitación. “Yo voy a estar tranquila si él está cómodo. Es mi familia y el papá de mis hijas”, remarcó.
"Es mi familia y el papá de mis hijas"
La reconciliación, un tema abierto
Respecto a la posibilidad de volver a estar juntos, Celis fue sincera: “Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga. Después veremos si nos volveremos a enamorar o seguimos siendo padres toda la vida”.
La influencer reveló que el día del accidente habían desayunado juntos tras hacer las paces. “Cuando en un segundo lo podés perder, lo querés todo de vuelta. Pensé cosas que jamás imaginé. Revaloricé muchas cosas en estos 23 días”, reflexionó.
