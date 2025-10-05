Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras estar tres semanas en estado crítico

Después de 23 días en terapia intensiva y múltiples cirugías, Thiago Medina dejó la unidad de cuidados críticos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.
El ex Gran Hermano continúa su recuperación tras un grave accidente vial en septiembre
Después de 23 días en terapia intensiva y múltiples cirugías, Thiago Medina dejó la unidad de cuidados críticos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.
El joven de 22 años, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, sufrió un grave accidente el 12 de septiembre cuando su motocicleta fue embestida por un automóvil en Francisco Álvarez. Desde entonces, su estado fue crítico, requiriendo intervención médica urgente y cuidados intensivos.
Según el parte médico emitido este domingo por la directora ejecutiva del hospital, Dora Agüero, Medina atravesó con éxito tres cirugías de alta complejidad y ya no necesita asistencia respiratoria mecánica, sondas ni vía central para recibir medicación.
Además, se alimenta por sus propios medios y recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular tras casi tres semanas de internación. También se ha podido reencontrar con sus familiares, lo que representa un paso importante en su recuperación emocional y física.
La recuperación de Thiago Medina fue un proceso largo y complicado. Al ingresar al hospital, su estado era sumamente grave, presentando hemoneumotórax y múltiples fracturas.
El equipo médico decidió inducir un coma farmacológico para estabilizarlo y proceder con las intervenciones quirúrgicas necesarias. A pesar de las complicaciones iniciales, el joven mostró una notable mejoría.
Su expareja, Daniela Celis, fué un pilar fundamental durante este proceso. A través de sus redes sociales, compartió actualizaciones sobre el estado de salud de Thiago y agradeció el apoyo recibido.
Recientemente, Daniela cumplió una promesa y peregrinó a la Basílica de Luján junto a miles de fieles, pidiendo por la recuperación de Thiago.
Aunque Thiago Medina superó la etapa más crítica, su recuperación aún requiere tiempo y esfuerzo. El equipo médico continuará monitoreando su evolución y brindándole el tratamiento necesario para asegurar su completa recuperación.
La familia y amigos del joven mantienen la esperanza de que, con el apoyo de todos, Thiago pueda superar este difícil momento y retomar su vida con normalidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.