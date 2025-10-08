#HOY:

Un truco viral: venden frutillas en la Ruta 11, pero en el puesto muestran réplicas de piedra pintada

La estrategia, orientada a proteger las frutas del sol, se difundió luego de que una usuaria sorprendida subiera un video a TikTok. En pocas horas, sumó más de 696 mil visualizaciones, más de 47 mil “me gusta” y comentarios llenos de humor.

Las frutillas virales de Candioti, en Santa Fe.
 1:25
Por: 

Una usuaria de TikTok (@penny.rider.arg) relató una experiencia durante un viaje por Candioti, en Santa Fe, y se volvió viral: paró en un puesto de frutillas sobre la Ruta Nacional 11 y al acercarse para comprar se percató de que las frutas no eran reales.

Se trata de piedras cuidadosamente seleccionadas y pintadas de un vivo color rojo, emulando a la perfección la forma y el tono de las frutillas que buscaba haciendo que el video compartido se volviera viral en las redes sociales.

“Están re bien hechas”

En la grabación, se la puede escuchar relatando la situación entre risas y expresando su fascinación por la escena: “Estoy en la ruta y dije ‘voy a frenar a comprar una fruta, tipo unas frutillas’, pero miren, son piedras pintadas”, reveló.

“Quiero rescatar que las formas de las piedras son como las frutillas. Están re bien hechas”, reconoció con admiración.

La usuaria @penny.rider.arg publicó el video en su cuenta de TikTok.La usuaria @penny.rider.arg publicó el video en su cuenta de TikTok.

“Es la primera vez que lo veo, me parecen re inteligentes”, opinó. Y agregó: “Es buenísimo, no tienen la fruta al sol”.

Ya es viral

El video sumó más de 696 mil visualizaciones en solo cuatro días, junto a más de 47 mil “me gusta” y 370 comentarios. Las reacciones de otros usuarios oscilaron entre el humor y el asombro.

Algunos internautas compartieron experiencias similares, otros elogiaron el ingenio comercial, e incluso surgieron propuestas humorísticas como “Un aumento de sueldo al jefe de Marketing”.

