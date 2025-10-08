En Candioti

Un truco viral: venden frutillas en la Ruta 11, pero en el puesto muestran réplicas de piedra pintada

La estrategia, orientada a proteger las frutas del sol, se difundió luego de que una usuaria sorprendida subiera un video a TikTok. En pocas horas, sumó más de 696 mil visualizaciones, más de 47 mil “me gusta” y comentarios llenos de humor.