Video: alerta por una peligrosa desafío viral que terminó con la vida de dos adolescentes en Nueva York

En Nueva York, una peligrosa práctica viral vuelve a encender las alarmas: el surfeo de trenes se cobró la vida de dos adolescentes y ya suma cinco víctimas fatales en lo que va de 2025.
Imágenes que circulan por internet muestran a los participantes realizando acrobacias, saltando de un vagón a otro o bailando sobre los trenes. Una práctica que, aunque parezca novedosa, tiene más de un siglo.
La estación Marcy Avenue de la línea J del metro neoyorquino permaneció cerrada el sábado luego de que se encontraran los cuerpos de las menores sobre una formación en movimiento.
Según las autoridades, podrían haber fallecido mientras practicaban el train surfing, un desafío extremo que consiste en subirse al techo de los trenes o colgarse de los costados mientras la formación avanza a toda velocidad.
Videos que circulan por internet muestran a los participantes realizando acrobacias, saltando de un vagón a otro o bailando sobre los trenes.
Una práctica que, aunque parezca novedosa, tiene más de un siglo: según The Guardian, registros históricos del metro de Nueva York mencionan accidentes y muertes por surfeo de trenes desde 1904.
Los peligros son extremos: caídas, golpes contra estructuras a alta velocidad o electrocución por contacto con cables de alta tensión.
Solo este año, la policía neoyorquina arrestó a 128 personas relacionadas con esta actividad, que se volvió especialmente popular entre adolescentes tras la difusión masiva de videos virales.
Para combatirlo, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y la ciudad implementaron medidas que incluyen monitoreo con drones y colaboración con redes sociales para eliminar videos que promuevan la práctica.
Además, en junio, la gobernadora Kathy Hochul presentó una campaña preventiva junto al ciclista profesional Nigel Sylvester.
En Argentina, el fenómeno también tuvo su momento de exposición en 2021 cuando un grupo de jóvenes fue filmado surfeando trenes del Mitre.
Los protagonistas aseguraban que la sensación de subir al techo de una formación se asemeja a estar sobre una ola, y que la inspiración les llegó de películas de acción como Misión Imposible, donde los protagonistas corren sobre trenes en persecuciones extremas.
Aunque no hubo víctimas fatales en nuestro país, la ilegalidad de la práctica es clara. Los surfistas argentinos contaban que debían planificar su “escape” antes de llegar a la última estación para evitar ser detenidos, mientras grababan sus acrobacias para las redes.
