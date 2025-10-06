¿Plagio?

Aseguran que una canción del nuevo disco de Taylor Swift está “inspirada” en un clásico de Luis Miguel

Fans en redes sociales detectaron una fuerte similitud entre “Opalite”, del álbum “The Life Of a Showgirl”, y el hit “Dos Enamorados”. Hasta el momento, ni Taylor Swift ni su equipo de producción han hecho comentarios al respecto.