Asesinaron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz durante un asalto en Ciudad de México

El artista marplatense, de 29 años, fue baleado mientras circulaba en su camioneta. Había viajado para sumarse a un programa de televisión. Las autoridades mexicanas investigan un ataque directo.

Por: 

El mundo artístico argentino y mexicano amaneció conmocionado este viernes tras confirmarse el asesinato de Fede Dorcaz, modelo, cantante y compositor de 29 años. El joven marplatense fue baleado en la Ciudad de México, donde residía desde hacía meses y preparaba su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Según confirmaron medios locales y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hecho ocurrió en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando el artista fue interceptado por dos hombres armados que se desplazaban en motocicletas.

El asalto y los últimos minutos

De acuerdo con las primeras versiones, Dorcaz conducía su camioneta por la avenida Periférico cuando fue abordado por los delincuentes. Pese a entregar sus pertenencias —un reloj, dinero y joyas—, los agresores le dispararon al menos tres veces y escaparon cruzando un puente peatonal con acceso al Bosque de Chapultepec.

El cuerpo del artista fue hallado dentro del vehículo y trasladado al anfiteatro local. La Fiscalía General de Justicia abrió una causa por homicidio doloso y analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

De Mar del Plata al mundo

Fede Dorcaz había nacido en Mar del Plata y comenzó su carrera como modelo a los 18 años tras firmar con una agencia en Barcelona. Luego se dedicó a la música y, desde Los Ángeles, lanzó en 2023 su álbum debut Si tú quisieras.

Su carisma y su estética pop lo convirtieron en figura habitual de eventos y programas mexicanos. Había participado en los Premios Juventud y se había mostrado en las instalaciones de Televisa apenas 20 horas antes de su muerte.

Despedidas y conmoción en redes

La producción del ciclo ¡Siéntese quien pueda! despidió al artista con un emotivo mensaje:

“Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento y pasión por el arte vivirán para siempre”.

El comunicado fue acompañado por una imagen en blanco y negro con la frase “Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”.

Además tenés que leer:

