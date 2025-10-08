Verónica Castro se mostró con oxígeno y en silla de ruedas y generó alarma entre sus fans

La aparición pública de Verónica Castro en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México generó preocupación entre sus seguidores luego de ser vista utilizando un tanque de oxígeno y desplazándose en silla de ruedas.
La actriz encendió las alarmas al verse desmejorada en el aeropuerto de México. Abordada por la prensa, la mamá de Cristián Castro se refirió a su estado de salud.
Acompañada por personal de asistencia, la reconocida actriz fue abordada por la prensa y rápidamente aclaró que su estado de salud no reviste gravedad. "Estoy bien, es por comodidad para caminar", explicó con serenidad, asegurando que el oxígeno portátil sólo la ayuda a movilizarse mejor en lugares amplios y concurridos como el aeropuerto.
En medio de las imágenes que circularon en redes sociales, muchos se preguntaron si Castro atravesaba algún problema médico serio. La actriz, sin embargo, se mostró tranquila y pidió no dramatizar la situación, destacando que se encuentra bajo control y que su uso del oxígeno es preventivo.
"No me molesta que me pregunten por mi salud, lo feo es que siempre quieran tocar ese tema negativo", expresó con cierto fastidio, buscando poner fin a las especulaciones.
A lo largo de los últimos años, la artista mantuvo un bajo perfil y se enfocó en cuidar su bienestar, motivo por el cual decidió reducir sus apariciones públicas. En esta oportunidad, también aclaró que el uso de la silla de ruedas no se debía a un impedimento físico, sino a la necesidad de desplazarse más rápido dentro de las instalaciones del aeropuerto.
Mientras tanto, Verónica Castro agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió a los medios mayor respeto ante los rumores.
Con tono firme, dejó en claro que su salud está estable y que se encuentra enfocada en llevar una vida tranquila, alejada de las polémicas y centrada en su recuperación y bienestar personal.
