Maxi López reveló cómo conoció al nuevo novio de Wanda Nara

Maxi López atraviesa un momento de nuevos comienzos en su vida profesional y personal. Recientemente, el exfutbolista se incorporó al elenco de MasterChef Celebrity en Telefe. En una entrevista con LAM (América TV), López compartió su experiencia, resaltando tanto el aprendizaje en la cocina como la convivencia en un entorno de trabajo donde también se encuentra Wanda Nara, madre de sus hijos.
El vínculo familiar fue clave para aceptar el proyecto. Maxi explicó que la presencia de sus hijos y de Wanda fue un factor determinante: “Wanda, sí, y los chicos también, porque formar parte del programa implicaba pasar algunas semanas más en el país y ellos querían eso. Por eso acepté”, afirmó, dejando en claro que el bienestar familiar es su prioridad.
La relación con Wanda
Consultado sobre la convivencia con su expareja dentro del ciclo, López describió el ambiente como “familiero” y destacó que, aunque puede haber “alguna que otra suspicacia”, todo se desarrolla según lo que le habían anticipado.
En cuanto a Martín Migueles, actual pareja de Wanda, Maxi mantuvo una postura respetuosa: “En las cosas personales no me meto. A nosotros nos recibió bien en sucasa, se porta bien con los chicos y me he quedado con eso”.
Respecto a posibles causas legales que involucren a Migueles, López decidió mantenerse al margen: “Prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales”, reiterando la misma posición que mantuvo en entrevistas anteriores. Esta actitud refleja su enfoque en la tranquilidad y el equilibrio familiar, dejando en segundo plano los viejos conflictos mediáticos.
Hijos y armonía familiar
Maxi López subrayó que, más allá de la exposición pública y los conflictos del pasado, su foco principal está en sus hijos y la armonía familiar. “Estoy en otra época. Tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… vamos a seguir por esa línea. Estoy tranquilo y me gusta este momento. Después de tanto tiempo, nos lo merecemos: un poquito de tranquilidad”, señaló.
Wanda Nara y Maxi López mantienen hoy un vínculo más armónico.
El exfutbolista también compartió cómo se adaptó a las primeras jornadas de grabación de MasterChef: “Me gusta, voy aprendiendo y me siento cada día más a gusto. Algunas cosas sabía hacer porque cocino mucho para los chicos, pero obviamente es diferente. Verlo en televisión y vivirlo personalmente es otra experiencia”.
Además, López se refirió al primer encuentro con Migueles, mostrando cordialidad y respeto: “El otro día estuvimos comiendo un asado en su casa. Cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, así que es un copado”, comentó sobre la buena recepción del empresario hacia él y sus hijos.
