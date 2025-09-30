Lo mejor de la TV

Martín Fierro 2025: una gala llena de emociones, con homenajes a Mirtha Legrand y Jorge Lanata

La televisión argentina celebró la 53° edición de los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro y una noche llena de glamour, emociones y recuerdos inolvidables.