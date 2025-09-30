#HOY:

Martín Fierro 2025: una gala llena de emociones, con homenajes a Mirtha Legrand y Jorge Lanata

La televisión argentina celebró la 53° edición de los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro y una noche llena de glamour, emociones y recuerdos inolvidables.

"Leyenda". Luis Ventura entregó el galardón especial a Mirtha Legrand.
 4:02
Por: 

La televisión argentina celebró este lunes la 53° edición de los Premios Martín Fierro, en una noche que combinó glamour, emociones y reconocimientos. La ceremonia se desarrolló en el Hotel Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago del Moro –quien asumió por tercera vez consecutiva ese rol– y con transmisión exclusiva de Telefe.

Santiago del Moro fue el ganador del Martín Fierro de Oro 2025.

Con 35 ternas y la participación de los 103 miembros de APTRA, la gala distinguió lo más destacado de la pantalla chica: desde programas y ficciones hasta ciclos de humor, entretenimiento y deportes. Como en cada edición, no faltaron las polémicas en torno a las nominaciones y la transparencia de las votaciones.

Una noche de gala con menú exclusivo

Previo a la entrega de premios, los invitados disfrutaron de un menú de cuatro pasos revelado por Del Moro: bocados gourmet como entrada, costilla de novillo en cocción lenta como plato principal y, para el cierre, un postre a base de dulce de leche, avellanas y pochoclos que sorprendió a los presentes.

Desde temprano, la alfombra roja desplegó el glamour de figuras como Maru Botana, Iván de Pineda, Mery Del Cerro y Eliana Guercio, entre otros. La llegada de Susana Giménez, Mirtha Legrand, Marcela Tinayre y Juana Viale marcó el inicio oficial de la gran fiesta televisiva.

Homenaje a Mirtha Legrand: lágrimas y ovación de pie

El primer homenaje de la noche estuvo dedicado a Mirtha Legrand, la gran diva de la televisión argentina. Un emotivo repaso de sus momentos más icónicos en pantalla conmovió a todos los presentes, que se pusieron de pie para aplaudirla.

Visiblemente emocionada, la conductora agradeció el reconocimiento y recordó sus inicios: “He empezado a los 14 años. Le he dado mi vida a esta profesión”, expresó entre lágrimas. Con humor, bromeó sobre su paso por los distintos canales y se mostró feliz de recibir el premio número 42 de su carrera.

In Memoriam: el recuerdo de Jorge Lanata y Antonio Gasalla

Uno de los momentos más sensibles de la velada llegó con el segmento In Memoriam, acompañado por la interpretación de “Adiós Nonino”. En la pantalla se proyectaron los rostros de figuras entrañables que partieron en el último tiempo, entre ellos Leo Dan, La Tota Santillán, Norma Sebré, Lía Crucet, Mario Mactas, Jorge Maestro y hasta el Papa Francisco.

El cierre estuvo dedicado a Antonio Gasalla, lo que desató lágrimas y una ovación de pie por parte del auditorio.

Tributo especial a Jorge Lanata

El segundo gran homenaje de la noche fue para Jorge Lanata, uno de los periodistas más influyentes de la Argentina. El repaso incluyó sus momentos más recordados en televisión y periodismo gráfico, así como imágenes de su familia y de sus frases más emblemáticas.

La ovación fue la más intensa de la velada. En el salón estuvieron presentes sus hijas Lola y Bárbara, además de su última esposa, la abogada Elba Marcovecchio, acompañada por sus hijos. Fue, sin dudas, un tributo que resaltó la huella imborrable que Lanata dejó en el periodismo y la televisión del país.

Todos los ganadores

Martín Fierro 2025 al mejor panelista

David Kavlin de Todas las tardes (El Nueve)

Mejor programa musical

Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Mejor Aviso Publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Mejor Cronista / Movilero

Oliver Quiroz (A La Tarde – América)

Noticiero Diurno

El Noticiero De La Gente (Telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini

Viajes / Turismo

Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal

Actor De Reparto

Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Deportivo

Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Gastronomía

Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo

Branded Content

El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)

Actriz De Reparto

Calvo, Julia (Margarita – Telefe)

Interés General

Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez

Reality

Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago Del Moro

Actriz Protagonista De Ficción

Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

Labor Periodística Masculina

Rodolfo Barili (Telefe Noticias - Telefe)

Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)

Magazine

DDM (América) Mariana Fabbiani

Revelación

Lola Abraldes (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)

Director De No Ficción

Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)

Autor/Guionista

Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Labor Humorística

Peto Menahem (La Noche Perfecta – eltrece)

Labor En Conducción Femenina

Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)

Humorístico / De Actualidad

Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli

Noticiero Nocturno

Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger

Entretenimientos

Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi

Ficción

Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico

LAM (América) - Ángel De Brito

Labor Periodística Femenina

Romina Manguel (Opinión Pública – elnueve)

Actor Protagonista De Ficción

Gabriel Goity (El Encargado – eltrece)

Big Show

Bake Off Famosos (Telefe) - Wanda Nara

Wanda Nara se hizo con el premio al "Big Show" por Bake Off Famosos.

Labor En Conducción Masculina

Santiago Del Moro (Gran Hermano - telefe)

Programa De Servicios

ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz

Cultural / Educativo

Argentina De Película (América) - Tete Coustárot

Producción Integral

Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)

Martín Fierro de oro

Santiago Del Moro (Telefe)

#TEMAS:
Show
Videos
Cine Series Televisión
Mirtha Legrand
Jorge Lanata
Antonio Gasalla
Susana Giménez
Papa Francisco

