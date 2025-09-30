Martín Fierro 2025: una gala llena de emociones, con homenajes a Mirtha Legrand y Jorge Lanata
La televisión argentina celebró la 53° edición de los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro y una noche llena de glamour, emociones y recuerdos inolvidables.
La televisión argentina celebró este lunes la 53° edición de los Premios Martín Fierro, en una noche que combinó glamour, emociones y reconocimientos. La ceremonia se desarrolló en el Hotel Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago del Moro –quien asumió por tercera vez consecutiva ese rol– y con transmisión exclusiva de Telefe.
Con 35 ternas y la participación de los 103 miembros de APTRA, la gala distinguió lo más destacado de la pantalla chica: desde programas y ficciones hasta ciclos de humor, entretenimiento y deportes. Como en cada edición, no faltaron las polémicas en torno a las nominaciones y la transparencia de las votaciones.
Una noche de gala con menú exclusivo
Previo a la entrega de premios, los invitados disfrutaron de un menú de cuatro pasos revelado por Del Moro: bocados gourmet como entrada, costilla de novillo en cocción lenta como plato principal y, para el cierre, un postre a base de dulce de leche, avellanas y pochoclos que sorprendió a los presentes.
Desde temprano, la alfombra roja desplegó el glamour de figuras como Maru Botana, Iván de Pineda, Mery Del Cerro y Eliana Guercio, entre otros. La llegada de Susana Giménez, Mirtha Legrand, Marcela Tinayre y Juana Viale marcó el inicio oficial de la gran fiesta televisiva.
Homenaje a Mirtha Legrand: lágrimas y ovación de pie
El primer homenaje de la noche estuvo dedicado a Mirtha Legrand, la gran diva de la televisión argentina. Un emotivo repaso de sus momentos más icónicos en pantalla conmovió a todos los presentes, que se pusieron de pie para aplaudirla.
Visiblemente emocionada, la conductora agradeció el reconocimiento y recordó sus inicios: “He empezado a los 14 años. Le he dado mi vida a esta profesión”, expresó entre lágrimas. Con humor, bromeó sobre su paso por los distintos canales y se mostró feliz de recibir el premio número 42 de su carrera.
In Memoriam: el recuerdo de Jorge Lanata y Antonio Gasalla
Uno de los momentos más sensibles de la velada llegó con el segmento In Memoriam, acompañado por la interpretación de “Adiós Nonino”. En la pantalla se proyectaron los rostros de figuras entrañables que partieron en el último tiempo, entre ellos Leo Dan, La Tota Santillán, Norma Sebré, Lía Crucet, Mario Mactas, Jorge Maestro y hasta el Papa Francisco.
El cierre estuvo dedicado a Antonio Gasalla, lo que desató lágrimas y una ovación de pie por parte del auditorio.
Tributo especial a Jorge Lanata
El segundo gran homenaje de la noche fue para Jorge Lanata, uno de los periodistas más influyentes de la Argentina. El repaso incluyó sus momentos más recordados en televisión y periodismo gráfico, así como imágenes de su familia y de sus frases más emblemáticas.
La ovación fue la más intensa de la velada. En el salón estuvieron presentes sus hijas Lola y Bárbara, además de su última esposa, la abogada Elba Marcovecchio, acompañada por sus hijos. Fue, sin dudas, un tributo que resaltó la huella imborrable que Lanata dejó en el periodismo y la televisión del país.
Todos los ganadores
Martín Fierro 2025 al mejor panelista
David Kavlin de Todas las tardes (El Nueve)
Mejor programa musical
Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Mejor Aviso Publicitario
Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Mejor Cronista / Movilero
Oliver Quiroz (A La Tarde – América)
Noticiero Diurno
El Noticiero De La Gente (Telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
Viajes / Turismo
Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal
Actor De Reparto
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Deportivo
Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Gastronomía
Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo
Branded Content
El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)
Actriz De Reparto
Calvo, Julia (Margarita – Telefe)
Interés General
Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez
Reality
Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago Del Moro
Actriz Protagonista De Ficción
Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
Labor Periodística Masculina
Rodolfo Barili (Telefe Noticias - Telefe)
Jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Labor Humorística
Peto Menahem (La Noche Perfecta – eltrece)
Labor En Conducción Femenina
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
Humorístico / De Actualidad
Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Noticiero Nocturno
Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Entretenimientos
Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
Ficción
Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
LAM (América) - Ángel De Brito
Labor Periodística Femenina
Romina Manguel (Opinión Pública – elnueve)
Actor Protagonista De Ficción
Gabriel Goity (El Encargado – eltrece)
Big Show
Bake Off Famosos (Telefe) - Wanda Nara
Wanda Nara se hizo con el premio al "Big Show" por Bake Off Famosos.
Labor En Conducción Masculina
Santiago Del Moro (Gran Hermano - telefe)
Programa De Servicios
ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
Cultural / Educativo
Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
Producción Integral
Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)
Martín Fierro de oro
Santiago Del Moro (Telefe)
