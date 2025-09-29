En fotos: la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2025

Este lunes se entregan los Premios Martín Fierro 2025 y la gala, que celebra su 53° edición, tiene lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires y reúne a muchas de las estrellas y celebridades de la televisión argentina y el medio en general.
Este lunes 29 de septiembre se lleva adelante la 53° edición de los premios más importantes de la televisión argentina y el glamour se apoderó de la “red carpet”.
Este lunes se entregan los Premios Martín Fierro 2025 y la gala, que celebra su 53° edición, tiene lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires y reúne a muchas de las estrellas y celebridades de la televisión argentina y el medio en general.
Dos horas antes de que Santiago del Moro de el saludo inicial, la moda se apoderó de la noche, ya que se pudo ver una impresionante alfombra roja que dejaron ver a los mejores y peores vestidos de una jornada única.
La Alfombra Roja contó con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, acompañados por Momi Giardina, Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez. Desde distintos puntos de cobertura, los conductores reciben en vivo a los invitados y mostrarán los looks más deslumbrantes de la noche.
Verónica de la Canal se robó todas las miradas en su paso por la alfombra roja con un exclusivo look total black.
La reconocida diseñadora posó con un vestido de mangas largas, con cuello cerrado. Acompañó su elección con unos zapatos de taco alto a juego junto con aros de pedrería, completando su atuendo con un peinado recogido en coleta alta.
En su llegada, Iván de Pineda volvió a demostrar porque es uno de los referentes del mundo de la moda masculina. Para esta velada, el conductor se declinó por un traje en color verde oscurjo junto con una camisa blanca y un moño a juego.
Priscila Crivocapich deslumbró a todos con un excéntrico atuendo en color rojo y con brillos. Su elección se declinó por un vestido largo sin mangas de escote cerrado. Además, sumó excentricidad con un conjunto de aros y argollas XL en oro blanco 18k y brillantes.
Diego Poggi sorprendió con su característico estilo cargado de formalidad. En esta ocasión se lució con una camisa blanca junto con una corbata y saco a juego en color negro; sumó también un pantalón sastrero a juego con unos zapatos de charol brillante.
Zaira Nara se destacó en su presencia por dos atuendos diseñados por María Gorof. En primera instancia se declinó por un vestido de la colección Crystal Chan Dress en tono silver, realizado en tul fránces con bordados y galones de cristal en diseño geométrico.
De estilo strapless con apliques de plumas naturales en off white formando una sobre cola. Además sumó una garganitlla y anillo de oro blanco de Simoneta Orsini.
Entre las más destacadas de la alfombra roja fue Sol Pérez, quien impactó a todos con su look de Verónica de la Canal. Su atuendo estaba compuesto por un vestido a medida realizado a través de materiales reciclados con tecnología 3D, en dos piezas de corset y falda línea sirenas, con cintura bien marcada en color off withe y detalles en negro.
Con su destacada presencia, Donato de Santis impactó a todos con un traje que salía de los esquemas clásicos.
Para esta ocasión, el reconocido chef se declinó por una camisa blanca con los primeros botones desprendidos, junto con un saco en color azul con solapa en negro; además utilizó un pantalón sastrero junto con zapatos con punta de charol.
