Martín Fierro a la TV: cuándo es la gala, quién la conduce y dónde verla

La ceremonia más esperada de la televisión argentina ya tiene fecha, horario, canal confirmado y presentador. La entrega será el lunes 29 de septiembre y la conducirá Santiago del Moro.

Santiago del Moro será el conductor de la ceremonia del Martín Fierro 2025. Crédito: Prensa Telefe
 22:25
Por: 

En un contexto con múltiples premiaciones impulsadas por APTRA, el clásico Martín Fierro a la televisión por aire mantiene su lugar como la distinción más relevante del año. La edición 2025 de la entrega ya tiene todos los detalles confirmados.

Será el próximo lunes 29 de septiembre a las 19, con transmisión en vivo por la pantalla de Telefe y la conducción del reconocido Santiago del Moro, quien vuelve a estar al frente de la gala.

Alfombra roja y ceremonia por Telefe

La gala comenzará con la tradicional Alfombra Roja desde las 19, seguida por la ceremonia principal en horario estelar. Como en las últimas ediciones, se espera un despliegue de figuras, shows musicales y discursos que marcarán agenda.

El evento es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que preside Luis Ventura. A pesar de la proliferación de nuevas versiones del Martín Fierro, esta entrega sigue siendo considerada la más prestigiosa por su historia y repercusión.

Santiago del Moro, otra vez anfitrión

La conducción volverá a estar a cargo de Santiago del Moro, quien ya ha liderado varias ceremonias y es una de las caras más reconocidas del canal anfitrión. Su versatilidad y experiencia lo convierten en el elegido natural para una noche que promete glamour y emociones.

Como cada año, la premiación distinguirá a los mejores programas, periodistas, actores y producciones de la televisión abierta argentina durante la última temporada.

