Jimmy Kimmel regresa a la TV tras la suspensión de su programa en ABC

El show nocturno de Kimmel volverá al aire este martes. Había sido suspendido por comentarios sobre el caso Charlie Kirk, en medio de tensiones políticas y protestas frente a Disney.

FOTO DE ARCHIVO. Jimmy Kimmel en Los Angeles, EEUU, 12 de septiembre del 2022. REUTERS/Aude Guerrucci
 20:53
 / 
Por: 

“Jimmy Kimmel Live!” volverá a emitirse este martes por la señal ABC, luego de haber sido suspendido la semana pasada por decisión de la cadena. La medida fue motivada por los comentarios del conductor en un monólogo vinculado al asesinato de Charlie Kirk, que provocaron malestar en sectores del oficialismo.

Disney, empresa propietaria de ABC, explicó que la decisión fue tomada “para no inflamar una situación tensa en un momento emocional para el país”, y tras mantener conversaciones con Kimmel, se acordó la vuelta al aire.

Signs are arranged during a protest at the El Capitan Entertainment Centre, where "Jimmy Kimmel Live!" was recorded for broadcast, following his suspension for remarks he made regarding Charlie Kirk’s assassination, on Hollywood Boulevard in Los Angeles, California, U.S. September 18, 2025. REUTERS/David SwansonDisney suspendió el programa tras un monólogo sobre el caso Charlie Kirk. Foto: Reuters

Denuncias cruzadas y libertad de expresión

La suspensión del programa generó una fuerte reacción pública. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y redes de emisoras afiliadas habían presionado a ABC para que tomara medidas tras los dichos del conductor.

El episodio abrió un debate nacional sobre los límites del humor político, la libertad de expresión y la influencia gubernamental sobre los medios, especialmente tras las protestas que se dieron frente a oficinas de Disney en Nueva York, Burbank y el teatro donde se graba el programa en Hollywood.

Más de 400 artistas firmaron una carta pública en defensa del conductor. Foto: Reuters

Más de 400 artistas apoyaron a Kimmel

El lunes, más de 400 figuras del espectáculo, como Tom Hanks y Meryl Streep, firmaron una carta en apoyo a Kimmel. La misiva fue organizada por la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), en defensa del derecho a opinar y satirizar desde los medios.

Kimmel, que aún no se expresó públicamente sobre el incidente, se espera que lo haga durante su regreso al aire este martes. CNN intentó contactarse con su equipo, así como con Sinclair Broadcast Group y Nexstar, sin recibir respuestas hasta el momento.

Solidaridad y compromiso social

Durante anteriores crisis, como la huelga de guionistas en 2023, Kimmel aportó fondos para mantener a su equipo. Más recientemente, cedió los estudios del programa como centro de donaciones durante los incendios forestales en Los Ángeles.

El show, que emplea entre 200 y 250 personas, es uno de los pilares del late night estadounidense y su regreso promete ser observado de cerca tanto por la audiencia como por el entorno político.

