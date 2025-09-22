Jimmy Kimmel regresa a la TV tras la suspensión de su programa en ABC

“Jimmy Kimmel Live!” volverá a emitirse este martes por la señal ABC, luego de haber sido suspendido la semana pasada por decisión de la cadena. La medida fue motivada por los comentarios del conductor en un monólogo vinculado al asesinato de Charlie Kirk, que provocaron malestar en sectores del oficialismo.
Disney, empresa propietaria de ABC, explicó que la decisión fue tomada “para no inflamar una situación tensa en un momento emocional para el país”, y tras mantener conversaciones con Kimmel, se acordó la vuelta al aire.
Disney suspendió el programa tras un monólogo sobre el caso Charlie Kirk. Foto: Reuters
Denuncias cruzadas y libertad de expresión
La suspensión del programa generó una fuerte reacción pública. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y redes de emisoras afiliadas habían presionado a ABC para que tomara medidas tras los dichos del conductor.
El episodio abrió un debate nacional sobre los límites del humor político, la libertad de expresión y la influencia gubernamental sobre los medios, especialmente tras las protestas que se dieron frente a oficinas de Disney en Nueva York, Burbank y el teatro donde se graba el programa en Hollywood.
Más de 400 artistas firmaron una carta pública en defensa del conductor. Foto: Reuters
Más de 400 artistas apoyaron a Kimmel
El lunes, más de 400 figuras del espectáculo, como Tom Hanks y Meryl Streep, firmaron una carta en apoyo a Kimmel. La misiva fue organizada por la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), en defensa del derecho a opinar y satirizar desde los medios.
Kimmel, que aún no se expresó públicamente sobre el incidente, se espera que lo haga durante su regreso al aire este martes. CNN intentó contactarse con su equipo, así como con Sinclair Broadcast Group y Nexstar, sin recibir respuestas hasta el momento.
Solidaridad y compromiso social
Durante anteriores crisis, como la huelga de guionistas en 2023, Kimmel aportó fondos para mantener a su equipo. Más recientemente, cedió los estudios del programa como centro de donaciones durante los incendios forestales en Los Ángeles.
El show, que emplea entre 200 y 250 personas, es uno de los pilares del late night estadounidense y su regreso promete ser observado de cerca tanto por la audiencia como por el entorno político.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.