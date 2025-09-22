Video: Donald Trump y Elon Musk, juntos en el multitudinario funeral de Charlie Kirk
El funeral se realiza en el State Farm Stadium, que cuenta con capacidad para albergar a cerca de 63.000 personas. Los oradores incluyeron al vicepresidente JD Vance y a la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien dio un discurso.
Trump y su exconsejero, el magnate Elon Musk. Foto: Reuters
Miles de personas se reunieron este domingo en Glendale, Arizona, para despedir al activista conservador Charlie Kirk (1993-2025), asesinado el pasado 10 de septiembre, en una ceremonia conmemorativa organizada por Turning Point USA, la organización que él mismo fundó.
En el servicio se destacó la presencia de líderes estadounidenses y comentaristas conservadores. El presidenteDonald Trump, que había anticipado que diría "unas palabras" durante la ceremonia, destacó que Kirk "era una gran persona".
Al salir de la Casa Blanca para volar al oeste, Trump dijo que la ceremonia tendría como objetivo "celebrar la vida de un gran hombre. Realmente un gran hombre". "Será un día muy duro", añadió.
Figuras destacadas se reúnen para honrar al activista
Además de Trump, los oradores incluyeron al vicepresidente JD Vance y a la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien dio un discurso.
Erika Kirk y Donald Trump en el funeral este domingo. Reuters.
Erika Kirk asumió recientemente el cargo de directora ejecutiva de Turning Point USA y se ha comprometido a continuar el trabajo de su esposo, incluidos sus recorridos por los campus universitarios y su podcast.
Entre otros participantes previstos se encontraban la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller.
Una imagen aérea del funeral, este domingo en Arizona. Reuters.
También Donald Trump Jr. y Tucker Carlson, ex presentador de Fox News y comentarista conservador, además del magnate Elon Musk, ex consejero superior del presidente Trump.
Artistas cristianos y un estadio lleno de fervor
La ceremonia iba a contar con una musicalización especial a cargo de artistas los cristianos Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe y Cody Carnes. Aunque no se ha publicado un número exacto de asistentes, el State Farm Stadium puede albergar más de 63.000 personas, con capacidad adicional para 10.000 más.
Trump comentó sobre la asistencia: "Vamos a tener un estadio, y apuesto que ese estadio estará bastante lleno, tal vez completamente lleno. Va a ser grande".
