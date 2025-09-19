Polarización extrema

Entendiendo el asesinato de Charlie Kirk: posiciones polémicas en medio de una crisis política

El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado durante una charla en Utah. Su presunto atacante se entregó tras dos días de búsqueda. Mientras Trump lo declara mártir, Obama advierte que EE.UU. vive una crisis política “como nunca antes”. La violencia ideológica se instala en el centro del debate nacional.