Entendiendo el asesinato de Charlie Kirk: posiciones polémicas en medio de una crisis política
El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado durante una charla en Utah. Su presunto atacante se entregó tras dos días de búsqueda. Mientras Trump lo declara mártir, Obama advierte que EE.UU. vive una crisis política “como nunca antes”. La violencia ideológica se instala en el centro del debate nacional.
Charlie Kirk, para algunos predicador del odio, para otros un mártir. Foto: Reuters
Charlie Kirk se desplomó frente a su audiencia universitaria con un balazo en el cuello. Fue el 10 de septiembre, en Orem, Utah. Murió casi al instante. El crimen de este joven activista conservador, símbolo del movimiento MAGA, desató una tormenta política. No solo por el hecho, sino por lo que simboliza. Un sector lo idealiza y otro no lo perdonará nunca por sus dichos.
El tirador, Tyler Robinson, 22 años, fue detenido dos días después. Se entregó acompañado por su familia, tras ser convencido por su padre y un pastor local. Llevaba dos días prófugo. Las autoridades encontraron un rifle Mauser 98 con mira telescópica y vainas de bala grabadas con frases que mezclaban ironía, memes y mensajes antifascistas.
Robinson durante el proceso judicial. Foto: Reuters
¿Asesinato político o nihilismo violento?
Robinson le escribió a su compañero de cuarto: “Tuve la oportunidad de sacar a Charlie Kirk y la voy a tomar”. También confesó estar “harto de su odio”. Su madre aseguró que, en el último año, su hijo se volvió más “político y pro derechos LGBT+”. Pero los fiscales aún no definen si actuó por ideología, por descontrol o por ambas cosas.
Los mensajes en las balas incluyeron una frase de Helldivers 2, un meme furry, la letra de “Bella Ciao” y una burla en inglés con lenguaje LGBTQ+. “Es todo un gran meme”, dijo Robinson. La fiscalía buscará la pena de muerte, pero deberá probar intención. El motivo —ideológico o no— podría quedar afuera del juicio.
El duelo entre Obama y Trump
Barack Obama advirtió desde Pensilvania que el asesinato de Kirk revela “una crisis política sin precedentes”. Aunque dijo no coincidir con sus ideas, condenó la violencia y criticó la reacción de Trump por “alimentar la división” en vez de promover unidad. “El trabajo del presidente es unir, incluso en la tragedia”, afirmó.
Barack Obama alertó que el crimen marca “una crisis política como nunca antes” en Estados Unidos
Trump, en cambio, fue el primero en confirmar la muerte en Truth Social: “El gran y hasta legendario Charlie Kirk ha muerto”. Luego pidió la pena de muerte para el asesino y anunció que entregará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. Turning Point USA lo declaró “mártir de la libertad de expresión”.
Repercusiones en Estados Unidos... y en Argentina
El cuerpo de Kirk fue trasladado en el Air Force Two a Phoenix, en compañía del vicepresidente JD Vance. La Casa Blanca ordenó izar la bandera a media asta. El gobernador de Utah, Spencer Cox, comparó el clima actual con “los años 60”, cuando la violencia política sacudía la democracia desde dentro.
La noticia tuvo fuerte repercusión internacional. El presidente argentino Javier Milei publicó: “Un formidable divulgador de las ideas de la libertad… Fue víctima de un asesinato atroz”. Y cerró con una acusación directa: “La izquierda es siempre, en todo momento y lugar, un fenómeno violento lleno de odio”. Señalando en vez de dejar que el silencio haga lo suyo.
Milei junto a Kirk hace algunos meses. Foto: @JMilei en X
Kirk: entre la defensa del debate y las acusaciones de odio
El Congreso votó una resolución para homenajear a Kirk. Fue aprobada, pero dividió al bloque demócrata: 58 votos en contra, 38 abstenciones. ¿La razón? Su historial de declaraciones. Entre ellas, su rechazo a la Ley de Derechos Civiles de 1964, ataques a Martin Luther King Jr. y comentarios despectivos hacia mujeres negras. Además criticó a celebridades de preferencia demócrata varias veces.
Entre ellas a Taylor Swift que según Kirk "el matrimonio la va a convertir en mujer. Debe dejar que Travis (Kelce) mande en la casa y ella dedicarse a cuidar a la familia".
Bennie Thompson, legislador demócrata, argumentó su voto negativo diciendo que no se podía honrar a quien había dicho que no se sentía seguro si un piloto afroamericano lo transportaba. “Ofensivo y divisivo”, sentenció. La demócrata Ilhan Omar dijo que era “jodido” describirlo como defensor del debate civil.
¿Cuánto más puede tensarse la cuerda?
Kirk era amado por los suyos, odiado por muchos. Su muerte dejó en evidencia que el nivel de confrontación política en Estados Unidos (y en el mundo) ha llegado a un punto de no retorno. Los campus son campos de batalla. Las redes, trincheras. Y las armas, como siempre, disponibles. Lo único ausente es el límite.
Más allá del juicio a Robinson, queda la incógnita más difícil: ¿es posible recuperar un código básico de respeto? ¿O ya es tarde para evitar que la ironía se vuelva pólvora y los discursos, disparos?
