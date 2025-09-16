#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Estados Unidos

Acusan de homicidio agravado a Tyler Robinson y pedirán la pena de muerte por el crimen de Charlie Kirk

El fiscal de Utah, Jeff Gray, informó que el joven de 22 años enfrentará siete cargos por el asesinato del activista conservador, ocurrido el 10 de septiembre. Si es hallado culpable, buscarán aplicarle la pena capital.

A police mugshot shows Tyler Robinson, the suspect in the fatal shooting of U.S. conservative commentator Charlie Kirk during an event at Utah Valley University, in Orem, Utah, U.S., in this photo released by the Utah Department of Public Safety on September 12, 2025. Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
 19:30
Por: 

Tyler Robinson, señalado como el autor del asesinato de Charlie Kirk, fue acusado de homicidio agravado este martes. La confirmación llegó de parte del fiscal de Utah, Jeff Gray, quien aseguró que pedirá la pena de muerte en caso de condena.

Un crimen que sacudió a EE.UU.

Kirk, de 31 años y líder de Turning Point USA, fue baleado en el cuello mientras hablaba en una universidad de Utah. Según la investigación, Robinson usó un rifle con mira telescópica desde un tejado para efectuar el disparo. Fue detenido tras 33 horas de intensa persecución.

El fiscal Gray explicó que la acusación se basa en evidencia contundente y calificó el delito como “ofensa capital”. Además de homicidio agravado, Robinson deberá responder por otros seis cargos vinculados al ataque, que puso en riesgo a miles de estudiantes presentes.

La dimensión política del caso

El presidente Donald Trump, amigo cercano de Kirk, exigió justicia rápida y se mostró a favor de la pena de muerte para el sospechoso. La Casa Blanca adelantó que impulsará investigaciones sobre posibles grupos extremistas de izquierda, lo que ya genera debate político en el país.

La audiencia inicial de Robinson será en los próximos días en el condado de Utah, donde se decidirá si queda detenido sin derecho a fianza. El caso promete mantener en vilo a la opinión pública estadounidense.

Donald Trump
Estados Unidos

