Estados Unidos

Acusan de homicidio agravado a Tyler Robinson y pedirán la pena de muerte por el crimen de Charlie Kirk

El fiscal de Utah, Jeff Gray, informó que el joven de 22 años enfrentará siete cargos por el asesinato del activista conservador, ocurrido el 10 de septiembre. Si es hallado culpable, buscarán aplicarle la pena capital.