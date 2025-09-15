Estados Unidos: republicanos y demócratas suspenden actos o refuerzan los controles
El asesinato del activista conservador pro Trump reavivó el temor de todo el espectro político estadounidense al presentarse en público.
Controles de seguridad durante la vigilia por la muerte de Kirk este domingo en Utah. Crédito: REUTERS/Elizabeth Frantz
13:10
Por el temor a sufrir atentados, legisladores de Estados Unidos han comenzado a suspender sus actos y apariciones públicas o a incrementar los controles de seguridad. Es un efecto del reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump. Los miedos acosan a demócratas y republicanos cuando ingresan a una tensa temporada electoral.
En todo Estados Unidos, la situación es similar para republicanos y demócratas tras otro impactante acto de violencia política. Políticos de ambos partidos y de prácticamente todos los niveles del servicio público se ven repentinamente obligados a lidiar con graves preocupaciones de seguridad -y sentimientos de dolor, ira y miedo- a medida que se adentran en una tensa temporada electoral.
Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y activista pro Trump. Crédito: REUTERS/Cheney Orr
Algunos líderes políticos están cancelando apariciones públicas. Otros dependen de una gran presencia policial para garantizar su seguridad. Y otros insisten en que las consecuencias de la muerte de Kirk no afectarán sus funciones.
Durante una entrevista en Fox News, se le preguntó al presidente Trump si cancelaría alguna de sus apariciones públicas. "Tienen que seguir adelante", dijo.
El senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, canceló una asamblea pública del sábado en Las Vegas "como medida de precaución para los participantes, asistentes y medios de comunicación". La representante Alexandria OcasioCortez, demócrata por Nueva York, también pospuso un evento del fin de semana en Carolina del Norte por motivos de seguridad.
El senador Rubén Gallego.
El exgobernador republicano de Wisconsin, Scott Walker, presidente de la Fundación Young America, que trabaja para atraer jóvenes al Partido Republicano, dijo que su grupo canceló un evento el jueves por la noche en California con el comentarista conservador Ben Shapiro por respeto a Kirk y su familía.
Scott Walker. Crédito: Reuters
Incluso antes del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ya lidiaba con el impacto emocional de la violencia política.
La retórica belicosa e incluso las amenazas de muerte han aumentado en los días posteriores al asesinato de Kirk. "La izquierda es el partido del asesinato", escribió Elon Musk, el director de la plataforma de redes sociales X. "Si no nos dejan en paz, entonces nuestra elección es luchar o morir".
