Se entregó Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk en Utah
Tras dos días de intensa búsqueda, el sospechoso del crimen que conmocionó a Estados Unidos quedó bajo custodia. El presidente Donald Trump confirmó la detención, pidió la pena de muerte y Turning Point USA declaró a su líder “mártir de la libertad de expresión”.
Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar a Charlie Kirk, al momento de entregarse. Foto: Reuters
Estados Unidos amaneció este viernes con un giro decisivo en la investigación por el asesinato de Charlie Kirk. Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo de Utah, se entregó a las autoridades y fue detenido en el condado de Washington, a menos de una hora al sur de Salt Lake City. El presidente Donald Trump confirmó la noticia y pidió “la pena máxima” para el acusado.
La captura se produjo después de 48 horas de operativo policial en la zona de la Universidad del Valle de Utah, donde el miércoles Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras encabezaba su gira nacional The American Comeback Tour.
El FBI había ofrecido una recompensa de 100.000 dólares y difundido imágenes del sospechoso. Había tantas pruebas que parecía imposible no encontrarlo… pero terminó entregándose sólo.
Un familiar habló con un amigo y esa persona terminó avisando a las autoridades que Robinson había realizado movimientos extraños en los últimos días. Luego de que los videos de su escape se vuelvan públicos, el padre del joven lo reconoció y lo convenció de entregarse con ayuda de un pastor local.
Detalles de la entrega y de la investigación
Robinson se presentó en la comisaría acompañado por su familia y fue trasladado de inmediato a la cárcel del condado. En el lugar del ataque se halló un clásico rifle de caza Mauser modelo 98 con mira telescópica, así como municiones con mensajes antifascistas y símbolos vinculados a grupos de resistencia de izquierda.
Para la fiscalía, se trata de un crimen con motivaciones políticas, aunque no hay indicios de que haya actuado con cómplices.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, detalló que Robinson enfrenta cargos de homicidio agravado, obstrucción a la justicia y tenencia de armas. “Este es un momento decisivo, pero aún no sabemos de qué tipo”, dijo, comparando el clima de tensión con la violencia política de fines de los años 60.
La reacción de Trump y la Casa Blanca
Trump fue el primero en confirmar la captura en una entrevista televisiva, donde aseguró que el caso “está prácticamente resuelto”. Más tarde, desde su red Truth Social, le rindió un nuevo homenaje a Kirk: “¡Todos querían a Charlie! Descanse en paz”. Además, adelantó que le otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma.
Donald Trump confirmó la detención y anunció que Kirk recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad. Foto: Reuters
El vicepresidente JD Vance celebró la detención y agradeció a las fuerzas de seguridad: “Dimos un gran paso para lograr justicia para Charlie y su familia. Gracias a Dios por ello”.
El impacto político y social
El asesinato de Kirk, de 31 años, figura clave del movimiento conservador juvenil y aliado de Trump, generó un fuerte impacto en el clima político estadounidense. Turning Point USA, la organización que él lideraba, afirmó que su director “se convirtió en el mayor mártir de Estados Unidos en la lucha por la libertad de expresión que tanto adoraba”.
Mientras tanto, el cuerpo del activista fue trasladado en el Air Force Two a Phoenix, Arizona, en compañía del vicepresidente Vance, quien era un gran amigo suyo y de su esposa, Usha. Allí se realizarán los actos fúnebres.
El cuerpo del activista fue trasladado en el Air Force Two a Phoenix, Arizona. Foto: Reuters
Una amenaza que preocupa
Analistas advierten que el crimen profundiza la sensación de amenaza contra figuras públicas en el país. “Esto se parece mucho a finales de los 60”, dijo el gobernador Cox, aludiendo a los años de mayor violencia política en la historia reciente de EE.UU.
La seguridad en campus universitarios fue reforzada y varias actividades del movimiento MAGA fueron canceladas por temor a nuevos ataques.
La muerte de Kirk, sumada al atentado a Trump en plena campaña y otras situaciones similares, ponen en jaque el discurso de la libertad de expresión y sus límites. Cabe recordar que prácticamente todo el ala republicana de la política estadounidense están a favor de la libre portación de armas. En estas horas, las creencias y convicciones de un partido se vieron manchadas por una tragedia.
