Estados Unidos en shock

Se entregó Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk en Utah

Tras dos días de intensa búsqueda, el sospechoso del crimen que conmocionó a Estados Unidos quedó bajo custodia. El presidente Donald Trump confirmó la detención, pidió la pena de muerte y Turning Point USA declaró a su líder “mártir de la libertad de expresión”.