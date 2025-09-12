El FBI compartió un video del supuesto asesino de Charlie Kirk
El activista de derecha pro Trump fue asesinado este miércoles durante un evento en una universidad de Utah.
Una de las fotografías compartidas por el FBI. Crédito: Utah Public Safety
11:44
El FBI (Buró Federal de Investigaciones) continúa con la investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley, Estados Unidos, sin que se haya producido ninguna detención y las autoridades insisten en la colaboración ciudadana para localizar al sospechoso.
El ente estadounidense difundió imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio del campus y luego se pierda al retirarse por una autopista cercana. El sospechoso es un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura.
En una conferencia de prensa de 10 minutos donde no se admitieron preguntas, el gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que cuando el responsable sea identificado y detenido se pedirá la "pena de muerte" por el crimen cometido contra el activista de derecha pro Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Charlie Kirk. Crédito: Reuters
Los consejos del público "nos están dando nuestras próximas pistas", dijo el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, mientras las autoridades pedían más información para ayudar en la intensa persecución del autor del tiroteo que prosigue desde el miércoles.
Mason admitió que las fuerzas del orden no tenían "ni idea" de si el sospechoso se encontraba en el estado de Utah o había huido de la zona. "Estamos explorando pistas de individuos fuera del estado y de individuos que viven cerca", dijo.
Las autoridades indicaron que, además del rifle, tienen huellas de un antebrazo, la palma de la mano y un zapato, así como pruebas forenses que incluyen posibles huellas dactilares y ADN recogidas en el borde del edificio desde el que saltó el hombre armado. La Policía ha recibido hasta ahora más de 7.000 pistas e indicios, el mayor número presentado desde el atentado del maratón de Boston en 2013.
De cuánto es la recompensa
El FBI dijo este jueves que ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares (92.000 euros) por información "que conduzca a la identificación y detención del individuo o individuos responsables del asesinato de Charlie Kirk".
Más videos que te pueden interesar
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.