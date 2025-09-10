#HOY:

Le dispararon en el cuello a Charlie Kirk, un activista pro-Trump durante una charla universitaria

El líder de Turning Point USA recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah. Hay un detenido y el FBI investiga el ataque. Donald Trump y dirigentes republicanos pidieron oraciones por su recuperación.

Kirk durante su disertación en Utah. Foto: Reuters
 20:20
Por: 

Estados Unidos quedó conmocionado este miércoles por el atentado contra Charlie Kirk, el influyente activista trumpista de 31 años y fundador de Turning Point USA. El dirigente recibió un disparo en el cuello mientras disertaba en la Universidad del Valle de Utah.

Kirk había comenzado su exposición hace 20 minutos cuando se oyeron disparos desde un edificio cercano. Videos muestran al activista siendo asistido en el lugar antes de ser evacuado por su equipo de seguridad. La policía confirmó que el campus fue despejado y que un sospechoso se encuentra detenido.

La noticia generó una ola de mensajes. Donald Trump escribió en Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. ¡Dios lo bendiga!”. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el gobernador de Utah, Spencer Cox, condenaron el ataque.

Police and first responders' vehicles appear at the scene where U.S. right-wing activist, commentator, Charlie Kirk, an ally of U.S. President Donald Trump, was shot during an event at Utah Valley University, in Orem, Utah, U.S. September 10, 2025. REUTERS/Jim UrquhartLa policía evacuó el campus y confirmó la detención de un sospechoso. Foto: Reuters

Un aliado clave de Trump

Kirk es una de las figuras más influyentes del conservadurismo estadounidense y pieza fundamental en la movilización del voto joven que ayudó a Trump a ganar en 2024. Su gira actual, The American Comeback Tour, busca promover el mensaje republicano en universidades de todo el país.

FILE PHOTO: Charlie Kirk, Turning Point USA founder, puts on a MAGA hat during the AmericaFest 2024 conference sponsored by conservative group Turning Point in Phoenix, Arizona, U.S. December 19, 2024. REUTERS/Cheney Orr/File PhotoDonald Trump y otros dirigentes republicanos pidieron oraciones por la recuperación del activista. Foto: Reuters

Violencia política en ascenso

El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia política en EE.UU. En julio de 2024, Trump fue herido levemente en un acto en Pensilvania y meses después frustraron otro intento de asesinato en Florida. Las autoridades federales aseguraron que investigarán a fondo el atentado.

