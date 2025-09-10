Israel sobre tregua en Gaza

"La guerra puede acabar mañana"

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su país acepta la última propuesta realizada por Donald Trump, siempre y cuando Hamás libere a todos los rehenes de la Franja y deponga las armas. Un bombardeo ordenado por Tel Aviv sobre miembros del grupo yihadista en la capital qatarí volvió a generar descontento y desconfianza.