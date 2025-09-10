"La guerra puede acabar mañana", dijo el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en una rueda de prensa en Zagreb, y añadió que Israel está dispuesta a aceptar "un acuerdo completo que ponga fin a la guerra" y englobe esas dos exigencias.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su país acepta la última propuesta realizada por Donald Trump, siempre y cuando Hamás libere a todos los rehenes de la Franja y deponga las armas. Un bombardeo ordenado por Tel Aviv sobre miembros del grupo yihadista en la capital qatarí volvió a generar descontento y desconfianza.
"La guerra puede acabar mañana", dijo el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en una rueda de prensa en Zagreb, y añadió que Israel está dispuesta a aceptar "un acuerdo completo que ponga fin a la guerra" y englobe esas dos exigencias.
Para el ministro, la condición de que Hamás (considerada una organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países) deponga las armas es "crucial" para Israel y además "garantiza un futuro mejor para Gaza y los palestinos".
El ministro se refirió a la última propuesta de tregua con Hamás puesta encima de la mesa por los mediadores estadounidenses.
Según filtraciones a medios israelíes, esta supondría la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza el primer día del alto el fuego a cambio de presos y detenidos palestinos, y el comienzo ese día de las negociaciones para el fin de la guerra bajo la supervisión del presidente estadounidense, Donald Trump.
En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.
Israel, actualmente envuelto en una nueva ofensiva para tomar la ciudad de Gaza, el centro urbano más grande de la Franja de Gaza, exige por su parte la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás y que ese grupo islámico renuncie el control de Gaza para el fin de la guerra en el enclave.
"El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás", indicaron las fuerzas armadas. El grupo también es considerado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.
Más de 60.000 personas han muerto bajo la ofensiva de Israel a Gaza, tras el ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos en territorio israelí y más de 250 rehenes.
Israel lanzó este martes varios ataques aéreos contra líderes del movimiento palestino Hamás en Qatar, informaron las fuerzas armadas israelíes y el gobierno qatarí.
Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la operación fue "totalmente independiente", sin participación de otros países.
"La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente de Israel", indicó un comunicado de su oficina. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", añadió. Un periodista de AFP en Qatar constató un bombardeo en un complejo utilizado por Hamás.
Según el gobierno qatarí, el ataque tuvo como objetivo las residencias de sus líderes de Hamás en Doha y lo calificó de "cobarde". Un dirigente de Hamás en Gaza que no quiso identificarse la operación iba dirigida contra la delegación del movimiento islamista que está debatiendo "la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza".
La Casa Blanca calificó este martes de "desafortunado incidente" el ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital de Qatar, Doha, aunque indicó que fue informado por adelantado y consideró que la acción, que definió como "objetivo loable", ayuda a eliminar al movimiento islamista.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó en rueda de prensa que el ejército estadounidense informó al Gobierno del presidente Donald Trump antes del ataque y se negó a aclarar si Israel había alertado de antemano al Pentágono.
"Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja muy duro y valientemente, asumiendo riesgos, con nosotros para mediar en la paz no avanza los objetivos de Israel o de Estados Unidos. No obstante, eliminar a Hamás, que se beneficia de la miseria de los que viven en Gaza es un objetivo loable", indicó Leavitt.
La portavoz dijo que los miembros de Hamás atacados por Israel "lamentablemente" se encontraban en la capital de Qatar y que el bombardeo "unilateral" israelí "no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados unidos para lograr la paz" en la región y añadió que Trump "considera a Qatar como un poderoso aliado y amigo" y que "se siente muy mal por la localización de este ataque".
