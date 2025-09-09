Israel atacó una reunión de líderes de Hamas en Doha

Israel llevó a cabo un ataque contra la dirigencia de Hamas en Doha este martes en horas de las mañana en Argentina. Las primeras informaciones daban cuenta de explosiones en la capital de Qatar y con el correr de los minutos se conoció que se trataba de una misión coordinada.
A través de redes sociales la oficina de prensa de Benjamin Netanyahu destacó: "La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel lo inició, Israel lo dirigió e Israel asume plena responsabilidad".
“Hemos visto informes de ataques con misiles en Doha. La embajada de EE.UU. ha instituido una orden de refugio en el lugar para sus instalaciones. Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses refugiarse en el lugar”, indicó.
Primeras reacciones
En su primera declaración tras el ataque, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, calificó el ataque de “cobarde” y lo definió como una “agresión criminal” que constituye una “violación flagrante de las leyes y normas internacionales”.
“Mientras condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar enfatiza que no tolerará este comportamiento israelí imprudente e irresponsable”, dijo Al Ansari en X.
“Esta agresión criminal constituye una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales, y representa una seria amenaza para la seguridad y la integridad de los cataríes y residentes en Qatar”, añadió.
Jordania ha condenado el ataque israelí a Doha como una “violación flagrante del derecho internacional”, al mismo tiempo que prometió apoyar a Qatar si decide responder a la violencia, publicó su ministro de Asuntos Exteriores en X.
“Estamos con nuestros hermanos en Qatar y expresamos nuestra absoluta solidaridad con ellos en cualquier medida que tomen contra esta agresión y para proteger su seguridad, estabilidad y soberanía”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi.
Instaron a evacuar Gaza
Horas antes del ataque, autoridades militares de Israel instaron a la población civil a evacuar Gaza ante un inminente avance de tropas en el lugar.
El portavoz del Ejército de Israel, Avichay Adraee, comunicó la decisión mediante su cuenta oficial de X con un breve video grabado.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en el pie de la publicación.
“Por su seguridad, diríjanse inmediatamente a al-Mawasi por la calle Rashid. Permanecer en la ciudad se considera extremadamente peligroso. Las FDI operarán con gran fuerza en la zona”, extiende el mensaje escrito.
