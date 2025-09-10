Así confirmó Trump la muerte de Charlie Kirk

Estados Unidos vivió horas de tensión este miércoles, donde el activista republicano Charlie Kirk fue baleado mientras disertaba en una Universidad. El presidente Donald Trump no tardó en pedir por la pronta recuperación del mismo pero horas después tuvo que confirmar la muerte del joven de 31 años.
Kirk era conocido por sus debates en redes sociales, donde publicaba clips a diario de discusiones con el colectivo progresista, LGBTIQ+ y otras temáticas "polémicas", además de cualquier tipo de intercambio coyuntural.
Su atentado se dio en medio de la gira nacional "The American Comeback Tour", un ciclo de charlas que acercaban el modelo MAGA (Make America Great Again) a las universidades del país norteamericano.
El tiro llegó de forma totalmente inesperada, segundos después de que Kirk respondiera algunas preguntas que le estaban haciendo sobre la violencia en los barrios estadounidenses. Según la NBC, no había seguridad afuera del campus y para entrar al evento sólo se necesitaba pasar una pulsera por un scanner, facilitando un posible ataque.
Las imágenes se viralizaron rápidamente y así también llegaron los mensajes de Donald Trump y otros políticos oficialistas. Primero pedían que el país tenga en sus oraciones al activista de 31 años, pero tan sólo una hora después fue el mismo presidente quien confirmó la muerte de Kirk.
La Casa Blanca izó la bandera a media asta por el fallecimiento de Kirk. Foto: Reuters
"Charlie Kirk ha muerto"
Vía Truth Social, Donald Trump escribió: "El gran y hasta legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía o tenía el Corazón de la Juventud de Estados Unidos tanto como él".
Asimismo, Trump aseguró: "Era amado por todos, especialmente por mí, y ahora no está más con nosotros".
El mensaje de Trump, confirmando la muerte de Kirk.
Todavía no encontraron al tirador
El FBI, SWAT y otras fuerzas policiales se encuentran inspeccionando centímetro por centímetro el campus de la Universidad del Valle de Utah pero aún no han dado con el asesino. Un hombre de más de 50 años fue el primer sospechoso captado por la policía pero a los minutos lo dejaron ir.
Las primeras hipótesis marcan que fue un francotirador que se encontraba en un techo a la izquierda de Kirk, algo que varios videos del momento apoyan.
Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, condenó la situación mediante su cuenta de X (ex-Twitter): "No sabemos aún cuál fue la motivación de la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero esta violencia no tiene lugar en nuestra democracia".
