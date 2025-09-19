Trump aumentaría a US$100.000 el costo de la visa H-1B para trabajadores extranjeros en Estados Unidos
Un funcionario de la administración reveló este nuevo arancel que busca restringir la inmigración con este aumento, afectando a profesionales del sector tecnológico. Esta medida intenta asegurar el empleo para ciudadanos locales.
Desde su primer mandato, Trump quiso limitar las visas H-1B y priorizar a los locales. REUTERS/Ken Cedeno
El presidente Donald Trump planea anunciar un nuevo incremento en la tarifa de trabajo nueva tarifa de la visa de trabajo H-1B, elevándola a US$100.000. Esta decisión, que impacta directamente a profesionales altamente calificados, especialmente en el sector tecnológico, es parte de un conjunto de medidas más amplias que su administración está implementando para restringir la inmigración y priorizar la mano de obra estadounidense.
Con respecto a las visas H-1B, estas permiten a trabajadores extranjeros con conocimientos específicos —como ingenieros, científicos y programadores— trabajar en EE. UU. por un período inicial de tres años, prorrogable hasta seis.
Un manifestante sostiene una bandera estadounidense frente a una instalación del ICE. REUTERS/Brian Snyder
Ahora, la nueva tarifa busca limitar la cantidad de solicitantes y, según la administración Trump, asegurar que los empleos disponibles sean ocupados por ciudadanos estadounidenses. Esta medida ha sido confirmada por un alto funcionario de la Casa Blanca y se enmarca en las promesas de campaña del presidente de endurecer el control migratorio.
El número de solicitudes para la visa H-1B ha fluctuado considerablemente en los últimos años. Durante la primera presidencia de Trump, se registró un pico de rechazos, mientras que en la administración de su predecesor, Joe Biden, las aprobaciones alcanzaron su punto máximo en 2022.
En el año 2024, se aprobaron cerca de 400.000 visas H-1B, de las cuales dos tercios correspondieron a renovaciones. Un dato relevante es que las tres cuartas partes de los solicitantes aprobados provienen de India.
Este incremento en el costo de las visas se suma a otras acciones restrictivas que la administración Trump ha adoptado desde que asumió su segundo mandato. La política de mano dura se ha extendido a las fronteras, donde se están llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.
Esta medida es un paso más en los esfuerzos del presidente por priorizar a los trabajadores nacidos en Estados Unidos, ya que asesores y aliados de Trump han argumentado durante mucho tiempo que el programa H-1B reduce los salarios de los estadounidenses y desincentiva a los trabajadores nacidos en Estados Unidos a dedicarse a las carreras STEM.
La administración Trump ha afirmado que los empleadores utilizan el programa para perjudicar a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera peor remunerada, lo que las autoridades han denunciado como una amenaza a la seguridad nacional.
Además, su gobierno ha impulsado otras medidas, como la reanudación de la construcción del muro fronterizo y la finalización de programas humanitarios, lo que refleja un enfoque de cero tolerancia hacia la inmigración irregular.
