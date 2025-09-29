APTRA “evitará” que Elba Marcovecchio, Lola y Bárbara se crucen durante el homenaje a Jorge Lanata
En la edición de los Premios Martín Fierro 2025 -que se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre desde las 21 en el hotel Hilton de Capital Federal- habrá también un homenaje para honrar la memoria del periodista, sin descuidar los roces que persisten entre sus hijas y su viuda.
Jorge Lanata con su Martín Fierro de Oro, en una imagen de archivo.
Jorge Lanata murió el lunes 30 de diciembre a los 64 años, tras permanecer seis meses internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano. Desde ese entonces, se multiplicaron los homenajes al recordado periodista y conductor de amplia trayectoria en los medios.
Elba Marcovecchio es la viuda de Jorge Lanata.
En ese sentido, dada las diferencias públicas manifiestas entre las hijas de Jorge Lanata, Lola y Bárbara, y su viuda, Elba Marcovecchio, se conoció el plan de APTRA para que no se crucen en público y así evitar que algunas de las tres suba al escenario y que se reavive aquella interna que las enfrentó tras la muerte del comunicador.
Solamente en video
Es por esto que en el segmento dedicado a la memoria del destacado periodista se verá un video con imágenes de la carrera de Jorge Lanata pero no se entregará ninguna plaqueta o estatuilla ni a la abogada ni a las hijas del periodista para evitar que tengan que subir al escenario.
Bárbara y Lola Lanata junto a su padre y Marcovecchio.
"Habrá un tape con el repaso de su trayectoria pero no se entregará placa ni estatuilla. Ni Elba (Marcovecchio) ni las chicas (Lola y Bárbara) deberán subir al escenario", explicó el periodista Daniel Ambrosino al respecto, miembro de la entidad.
Esta acción fue idéntica a lo sucedido en la entrega del Martin Fierro a los portales web donde se vio un video especial dedicado a Lanata pero no hubo una distinción física que obligue a algún familiar a subir al escenario.
Elba Marcovecchio contó por qué se peleó con las hijas de Jorge Lanata
A unas semanas de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio rompió el silencio en un mano a mano con Ángel de Brito para LAM (América Tv) y se refirió a qué pasa con Bárbara y Lola, hijas del periodista.
"Yo no entendía qué había hecho y un día le digo a Jorge que si había hecho algo podía repararlo o tener una charla para poder solucionarlo. Y ahí Jorge me mostró un mail que este mismo problema pasaba en su relación anterior. Me quería decir con eso que el problema no era conmigo", indicó Marcovecchio, quien se casó con el conductor en 2022.
"Me acostumbré a la situación. Los desprecios eran muy marcados", aseguró la abogada. Y después remarcó: "A mí me dolió mucho, también lo respeté, que Bárbara ni quisiera conociera a mis hijos. Los cruzó una o dos veces para una comida el Día del Padre que Jorge se impuso. Jorge quería que comieran los cuatro".
Elba Marcovecchio recordó después el buen vínculo que tenían sus hijos con Jorge Lanata. Ahí, Ángel quiso saber: "¿Y vos por qué no te pudiste ganar a ellas (las hijas de él)? ¿Por qué te odian?".
“En el caso de Bárbara, es una mujer, tiene 35 años…y con Lola, a Lola la amaba. Para mí fue una gran decepción que la subieran a esta cuestión. De hecho, no creo que en su corazón esté lo que hizo. Me resisto", le contestó la letrada al conductor sobre la tensión con las hijas de su ex esposo.
"Lo que pasó fue atroz", siguió. "¿Qué fue lo que más te dolió?", le preguntó Ángel. "Sacar de contexto los videos para dañar, nada más que para dañar, porque no tiene ningún signficado en la Justicia”, expresó indignada.
