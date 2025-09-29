Premios Martín Fierro

APTRA “evitará” que Elba Marcovecchio, Lola y Bárbara se crucen durante el homenaje a Jorge Lanata

En la edición de los Premios Martín Fierro 2025 -que se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre desde las 21 en el hotel Hilton de Capital Federal- habrá también un homenaje para honrar la memoria del periodista, sin descuidar los roces que persisten entre sus hijas y su viuda.