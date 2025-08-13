Herederos de Jorge Lanata enfrentan un reclamo millonario de Radio Mitre

Radio Mitre presentó una denuncia formal ante la Justicia para reclamar a los herederos de Jorge Lanata el pago de una deuda de 300.000 dólares.
La emisora presentó documentación que exige el pago de 300.000 dólares a los herederos del reconocido periodista. La disputa suma tensión entre la viuda y las hijas de Lanata, y podría complicar la distribución de un patrimonio valuado en millones.
Según la documentación presentada por el abogado de la radio, Carlos María del Campillo, el monto corresponde a la mitad de un préstamo de 600.000 dólares que la emisora le otorgó al periodista para una operación inmobiliaria.
De acuerdo a la información judicial, el préstamo habría sido utilizado para la compra del departamento donde actualmente reside Elba Marcovecchio, viuda de Lanata. Antes de contraer matrimonio, el periodista habría solicitado a Marcovecchio que pusiera el inmueble a su nombre, con el objetivo de evitar futuros conflictos sucesorios.
Sin embargo, la existencia de esta deuda no solo complica la situación patrimonial, sino que también reaviva las tensiones entre la viuda y las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, quienes ya habían protagonizado disputas previas en torno a la herencia.
La presentación judicial de Radio Mitre incluye documentación respaldatoria que acredita el préstamo y exige el pago inmediato de la suma reclamada. La resolución de este conflicto será determinante para la distribución final de los bienes del periodista, cuyo patrimonio incluye propiedades de alto valor y una importante colección de obras de arte.
El fallecimiento de Jorge Lanata dejó al descubierto un patrimonio valuado en millones de dólares, compuesto por propiedades en el Palacio Estrugamou, una casa en la zona norte del Gran Buenos Aires, un departamento en Manhattan, otro en Miami y una mansión en Punta del Este.
Además, el periodista poseía una valiosa colección de arte y derechos sobre programas de televisión, columnas periodísticas y libros.
La existencia de la deuda reclamada por Radio Mitre podría alterar la distribución de estos bienes entre los herederos.
Según fuentes cercanas a la familia, la relación entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata ya era tensa antes de este nuevo conflicto. Ahora, la disputa por el pago de la deuda suma un capítulo más a la compleja sucesión, que deberá ser resuelta por la Justicia.
La viuda, que reside en el departamento adquirido con el préstamo, sostiene que el inmueble fue puesto a su nombre por expreso pedido de Lanata, mientras que las hijas del periodista reclaman transparencia en la administración de los bienes y el cumplimiento de las obligaciones financieras pendientes.
La resolución de la deuda reclamada por Radio Mitre será clave para definir cómo se repartirá el patrimonio de Jorge Lanata.
Los abogados de ambas partes ya se encuentran trabajando en la presentación de pruebas y argumentos ante el juez de la sucesión. Mientras tanto, la disputa mantiene en vilo a los herederos y suma incertidumbre sobre el destino de los bienes del periodista.
