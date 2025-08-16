Elba Marcovecchio tildó de "malagradecidos" a quienes reclamaron la deuda de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio cuestionó la actitud de la emisora donde trabajó Jorge Lanata durante sus últimos años, calificándolos de “malagradecidos” por reclamar una deuda de 300.000 dólares. Para la abogada, esta suma resulta “ínfima” frente a los beneficios y ganancias que el periodista generó para Radio Mitre.
Lanata, fallecido en diciembre pasado, había recibido un préstamo de 400.000 dólares de la emisora, del cual pagó 100.000. La finalidad del dinero habría sido la remodelación de su residencia en Punta del Este, incluyendo la reforma de la cocina y la instalación de un baño más cómodo.
Marcovecchio remarcó que su esposo le otorgó a la radio más de una década de crecimiento y prestigio. “Jorge le dio 12 años maravillosos, aportando popularidad y un nivel intelectual que pocos pueden igualar”, señaló. La abogada también detalló los bienes que dejó Lanata: la casa de Punta del Este, obras de arte y un automóvil, que forman parte de su patrimonio personal.
En este sentido, aclaró que la deuda en cuestión no tuvo relación alguna con su vivienda: “No participé de todo eso. Jorge solo esperaba un reconocimiento por los once años que trabajó allí”, indicó. Para Marcovecchio, el monto reclamado es mínimo en comparación con los ingresos y aportes del periodista.
Préstamo y tensiones familiares
La documentación presentada por Radio Mitre sostiene que el monto corresponde a la mitad de un préstamo total de 600.000 dólares otorgado a Lanata para una operación inmobiliaria. Según los registros judiciales, el dinero se utilizó para adquirir el departamento donde actualmente vive Marcovecchio. Antes de casarse, Lanata pidió que quedara a su nombre para prevenir futuros conflictos sucesorios.
La viuda de Lanata cuestionó la actitud de la emisora.
Esta situación ha reavivado las tensiones familiares, especialmente con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, quienes habían tenido disputas previas sobre la herencia. La presentación judicial exige el pago inmediato de la suma reclamada y se acompaña de documentación que respalda el préstamo.
Impacto en la herencia
Elba Marcovecchio relató que la sucesión ya comenzó, aunque aún no existe una declaratoria formal de herederos. “No soporto ver el nombre de él vinculado a la sucesión. Estamos atravesando un duelo”, expresó. La viuda destacó que Lanata trabajó toda su vida y que, pese a sus ingresos, la deuda reclamada por la radio resulta desproporcionada frente a su contribución profesional.
La abogada defendió la trayectoria profesional de su esposo.
El desenlace de este conflicto será clave para definir la distribución final de los bienes del periodista, cuyo patrimonio incluye propiedades de alto valor y una colección significativa de obras de arte. La resolución judicial determinará cómo se saldan las obligaciones financieras y se consolidan los derechos de los herederos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.